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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Світовий банк залучать до вирішення проблем із заборгованістю "Укрзалізниці"

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      Світовий банк
      Світовий банк / Фото з відкритих джерел

      Для підтримки залізничної галузі в Україні фахівці "Укрзалізниці" планують обговорити шляхи підтримки з експертами Світового банку.

      Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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      За інформацією товариства, наразі проводиться аналіз ситуації щодо окремих сфер діяльності компанії, після чого вже можна буде визначити механізми співпраці із Світовим банком. Таку роботу планують зробити до червня 2019 року.

      Маємо постійні тісні контакти з представниками Світового банку. Сьогодні (18 грудня – 24 канал) провели чергову таку робочу зустріч,
      – зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов. 

      Діалог "Укразалізниці" та Світового банку зосереджений навколо п’яти тем: "тарифи на вантажні залізничні перевезення, пасажирські перевезення, управління боргами, управління активами інфраструктури та пріоритизація інвестицій, а також відкриття ринку вантажних перевезень".

      Нагадаємо, Служба безпеки України разом із військовою прокуратурою викрила воєнізовану охорону "Укрзалізниці", які організували схему викрадення вантажів та вимагали гроші з підприємців.

      Теги: Новини України Гроші Світовий банк Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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