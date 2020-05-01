Всемирный банк выделит Украине деньги на социальную помощь населению

Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 150 миллионов долларов на социальную поддержку населения. Из этих денег 50 миллионов будут направлены на меры по борьбе с коронавирусом.

Совет директоров уже утвердил проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", сообщает Всемирный банк.

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Выделенные деньги должны помочь увеличить размер и ускорить выплаты социальной помощи для малообеспеченных семей и на программу субсидий.

Кроме того, из этих денег будут предоставлять единовременные выплаты пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью, которым предусмотрена социальная помощь.

Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат,

- отметил и. о. директора банка в Украине Алекс Кремер.

Что известно о социальной помощи населению в Украине?

В связи с карантином и потерей доходов государство предусмотрело целый ряд дополнительных социальных выплат незащищенным слоям населения.



Например, всем пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии, в апреле единовременно дополнительно доплатили 1 тысячу гривен. Кроме того, тем, кому более 80 лет, с мая повысили пенсию на 500 гривен.