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      Всемирный банк выделит Украине деньги на социальную помощь населению

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      Всемирный банк даст Украине 150 миллионов евро: на что они пойдут
      Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів / dzi.gov.ua

      Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 150 миллионов долларов на социальную поддержку населения. Из этих денег 50 миллионов будут направлены на меры по борьбе с коронавирусом.

      Совет директоров уже утвердил проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", сообщает Всемирный банк.

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      Выделенные деньги должны помочь увеличить размер и ускорить выплаты социальной помощи для малообеспеченных семей и на программу субсидий.

      Кроме того, из этих денег будут предоставлять единовременные выплаты пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью, которым предусмотрена социальная помощь.

      Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат,
      - отметил и. о. директора банка в Украине Алекс Кремер.

      Что известно о социальной помощи населению в Украине?
      В связи с карантином и потерей доходов государство предусмотрело целый ряд дополнительных социальных выплат незащищенным слоям населения.

      Например, всем пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии, в апреле единовременно дополнительно доплатили 1 тысячу гривен. Кроме того, тем, кому более 80 лет, с мая повысили пенсию на 500 гривен.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пенсия Субсидии Коронавирус в Украине Деньги Всемирный банк Новости Украины
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