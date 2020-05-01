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      Світовий банк виділить Україні гроші на соціальну допомогу населенню

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      Світовий банк дасть Україна 150 мільйонів євро: на що вони підуть
      Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів / dzi.gov.ua

      Світовий банк надасть Україні додаткові 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку населення. З цих грошей 50 мільйонів буде направлено на заходи по боротьбі з коронавірусом.

      Рада директорів уже затвердила проєкт "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", повідомляє Світовий банк.

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      Виділені гроші мають допомогти збільшити розмір і пришвидшити виплати соціальної допомоги для малозабезпечених сімей і на програму субсидій.

      Крім того, з цих грошей надаватимуть одноразові виплати пенсіонерам за віком і людям з інвалідністю, яким передбачена соціальна допомога.

      Тисячі українських сімей вже мають складнощі із оплатою комунальних послуг. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через ріст цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат,
      – наголосив в. о. директора Банку в Україні Алекс Кремер.

      Що відомо про соціальну допомогу населенню в Україні?У зв'язку з карантином і втратою доходів держава передбачила цілу низку додаткових соціальних виплат незахищеним верствам населення.

      Наприклад, усім пенсіонерам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, у квітні одноразово додатково доплатили 1 тисячу гривень. Крім того, тим, кому понад 80 років, з травня підвищили пенсію на 500 гривень.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Пенсія Субсидії Коронавірус в Україні Гроші Світовий банк Новини України
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