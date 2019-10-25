Всемирный день пасты: история, традиции празднования и легкий рецепт изысканного блюда

В мире знают, что самую вкусную пасту готовят в Италии. И она даже имеет свой праздник. 24 октября отметили Всемирный день пасты. О ее истории и разнообразии вкусов – читайте дальше.

Больше, чем традиции

"Жизнь – это сочетание магии и пасты. А если нет пасты, то нет и жизни", – так говорил о любимом блюде известный итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, уроженец региона Эмилия-Романья.

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Рецепт приготовления макарон неизменен на протяжении веков: пригоршня муки, яйцо и несколько капель оливкового масла. Даже бабушка Летиция, живущая в Сицилии, несмотря на свой почтенный возраст, вручную замешивает тесто для макарон.

Как вы видите, я не молодая. Мне сто лет. Но я до сих пор делаю пасту самостоятельно. Такую, которую готовила моя мама, моя бабушка,

– сказала домохозяйка Летиция.



Рецепт приготовления макарон неизменен на протяжении веков

Впечатляющие аппетиты итальянцев

Два килограмма макарон в среднем съедает ежегодно каждый житель планеты. Но итальянцы в этом рейтинге – далеко впереди. За год они потребляют до 26 килограммов. Разнообразие рецептов пасты в Италии невероятное. Макароны отваривают, запекают и даже подают в ухе.

Что значит паста? Каждый вкладывает туда свой смысл. Но все ее любят. И я рад этому. Потому что можно совершенствовать блюдо, разнообразить и придумывать новое,

– отметил шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлена Хайнц Бек.

Ежегодно в мире готовят до 14 миллионов тонн макарон. А их видов насчитывают до более 600: пенне, спагетти, фузилли, тальятелле, фарфале, канелоне, фетучини. Рестораторы же убеждены, что это все равно мало.



В мире насчитывается более 600 видов пасты

Как приготовить пасту дома

Приготовить настоящую итальянскую пасту можно и дома. Самый простой рецепт займет 20 минут вашего времени. Все просто:

► потушить помидоры в оливковом масле;

► добавить чеснока и немного базилика и отварить макароны;

► выложить их на тарелку;

► полить тушеными помидорами.

И напоследок – обязательно посыпать сыром. Как говорят итальянцы – Bon Appetit.