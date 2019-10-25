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      Всемирный день пасты: история, традиции празднования и легкий рецепт изысканного блюда

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      В мире отметили День пасты
      В мире отметили День пасты / unsplash.com

      В мире знают, что самую вкусную пасту готовят в Италии. И она даже имеет свой праздник. 24 октября отметили Всемирный день пасты. О ее истории и разнообразии вкусов – читайте дальше.

      Больше, чем традиции

      "Жизнь – это сочетание магии и пасты. А если нет пасты, то нет и жизни", – так говорил о любимом блюде известный итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, уроженец региона Эмилия-Романья.

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      Рецепт приготовления макарон неизменен на протяжении веков: пригоршня муки, яйцо и несколько капель оливкового масла. Даже бабушка Летиция, живущая в Сицилии, несмотря на свой почтенный возраст, вручную замешивает тесто для макарон.

      Как вы видите, я не молодая. Мне сто лет. Но я до сих пор делаю пасту самостоятельно. Такую, которую готовила моя мама, моя бабушка,
      – сказала домохозяйка Летиция.


      Рецепт приготовления макарон неизменен на протяжении веков

      Впечатляющие аппетиты итальянцев

      Два килограмма макарон в среднем съедает ежегодно каждый житель планеты. Но итальянцы в этом рейтинге – далеко впереди. За год они потребляют до 26 килограммов. Разнообразие рецептов пасты в Италии невероятное. Макароны отваривают, запекают и даже подают в ухе.

      Что значит паста? Каждый вкладывает туда свой смысл. Но все ее любят. И я рад этому. Потому что можно совершенствовать блюдо, разнообразить и придумывать новое,
      – отметил шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлена Хайнц Бек.

      Ежегодно в мире готовят до 14 миллионов тонн макарон. А их видов насчитывают до более 600: пенне, спагетти, фузилли, тальятелле, фарфале, канелоне, фетучини. Рестораторы же убеждены, что это все равно мало.


      В мире насчитывается более 600 видов пасты

      Как приготовить пасту дома

      Приготовить настоящую итальянскую пасту можно и дома. Самый простой рецепт займет 20 минут вашего времени. Все просто:

      ► потушить помидоры в оливковом масле;

      ► добавить чеснока и немного базилика и отварить макароны;

      ► выложить их на тарелку;

      ► полить тушеными помидорами.

      И напоследок – обязательно посыпать сыром. Как говорят итальянцы – Bon Appetit.

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      24 октября
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      Автор: Роман Смоляр, Алена Захарова, Марина Молька
      Теги: Новости Украины Традиции LifeStyle Food and Drinks
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