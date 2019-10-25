Всесвітній день пасти: історія, традиції святкування та легкий рецепт вишуканої страви
У світі знають, що найсмачнішу пасту готують в Італії. І вона навіть має своє свято. 24 жовтня відзначили Всесвітній день пасти. Про її історію та розмаїття смаків – читайте далі.
Більше, ніж традиції
"Життя – це поєднання магії та пасти. А якщо немає пасти, то немає і життя", – так говорив про улюблену страву відомий італійський кінорежисер Федеріко Фелліні, уродженець регіону Емілія-Романья.
Читайте також: Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів
Рецепт приготування макаронів незмінний упродовж віків: пригорща борошна, яйце і декілька крапель оливкової олії. Навіть бабуся Летиція, що живе у Сицилії, попри свій поважний вік, вручну замішує тісто для макаронів.
Як ви бачите, я не молода. Мені сто літ. Але я досі роблю пасту власноруч. Таку, яку готувала моя мама, моя бабуся,
– сказала домогосподарка Летиція.
Рецепт приготування макаронів незмінний упродовж віків
Вражаючі апетити італійців
Два кілограми макаронів у середньому з'їдає щороку кожен житель планети. Та італійці в цьому рейтингу – далеко попереду. За рік вони споживають аж 26 кілограмів. Розмаїття рецептів пасти в Італії неймовірне. Макарони відварюють, запікають та навіть подають у юшці.
Що означає паста? Кожен вкладає туди свій сенс. Але всі її люблять. І я радий цьому. Бо можна вдосконалювати страву, урізноманітнювати та вигадувати нову,
– зазначив шеф-кухар, володар трьох зірок Мішлена Хайнц Бек.
Щороку у світі готують до 14 мільйонів тонн макаронів. А їх видів налічують аж понад 600: пенне, спагетті, фузіллі, тальятелле, фарфале, канелоне, фетучіні. Ресторатори ж переконані, що це все одно мало.
У світі налічують понад 600 видів пасти
Як приготувати пасту вдома
Приготувати справжню італійську пасту можна і вдома. Найпростіший рецепт займе 20 хвилин вашого часу. Усе просто:
► протушкувати помідори в оливковій олії;
► додати часнику і трішки базиліку та відварити макарони;
► викласти їх на тарілку;
► полити тушкованими томатами.
І наостанок – обов'язково посипати сиром. Як кажуть італійці – Bon Appetit.
Вибір редакції
-
Росія програла "Ощадбанку" апеляцію про відшкодування 1,3 мільярда доларів через окупацію Кримусьогодні , 00:45
-
"Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео24 жовтня , 23:52
-
"Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео24 жовтня , 21:47