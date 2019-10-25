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      Всесвітній день пасти: історія, традиції святкування та легкий рецепт вишуканої страви

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      У світі відзначили День пасти
      У світі відзначили День пасти / unsplash.com

      У світі знають, що найсмачнішу пасту готують в Італії. І вона навіть має своє свято. 24 жовтня відзначили Всесвітній день пасти. Про її історію та розмаїття смаків – читайте далі.

      Більше, ніж традиції

      "Життя – це поєднання магії та пасти. А якщо немає пасти, то немає і життя", – так говорив про улюблену страву відомий італійський кінорежисер Федеріко Фелліні, уродженець регіону Емілія-Романья.

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      Рецепт приготування макаронів незмінний упродовж віків: пригорща борошна, яйце і декілька крапель оливкової олії. Навіть бабуся Летиція, що живе у Сицилії, попри свій поважний вік, вручну замішує тісто для макаронів.

      Як ви бачите, я не молода. Мені сто літ. Але я досі роблю пасту власноруч. Таку, яку готувала моя мама, моя бабуся,
      – сказала домогосподарка Летиція.


      Рецепт приготування макаронів незмінний упродовж віків

      Вражаючі апетити італійців

      Два кілограми макаронів у середньому з'їдає щороку кожен житель планети. Та італійці в цьому рейтингу – далеко попереду. За рік вони споживають аж 26 кілограмів. Розмаїття рецептів пасти в Італії неймовірне. Макарони відварюють, запікають та навіть подають у юшці.

      Що означає паста? Кожен вкладає туди свій сенс. Але всі її люблять. І я радий цьому. Бо можна вдосконалювати страву, урізноманітнювати та вигадувати нову,
      – зазначив шеф-кухар, володар трьох зірок Мішлена Хайнц Бек.

      Щороку у світі готують до 14 мільйонів тонн макаронів. А їх видів налічують аж понад 600: пенне, спагетті, фузіллі, тальятелле, фарфале, канелоне, фетучіні. Ресторатори ж переконані, що це все одно мало.


      У світі налічують понад 600 видів пасти

      Як приготувати пасту вдома

      Приготувати справжню італійську пасту можна і вдома. Найпростіший рецепт займе 20 хвилин вашого часу. Усе просто:

      ► протушкувати помідори в оливковій олії;

      ► додати часнику і трішки базиліку та відварити макарони;

      ► викласти їх на тарілку;

      ► полити тушкованими томатами.

      І наостанок – обов'язково посипати сиром. Як кажуть італійці – Bon Appetit. 

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      Теги: Новини України Традиції LifeStyle Food and Drinks
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