В Карпатах хотят создать высокогорный всесезонный спортивно-туристический кластер "Боржава". Этот вопрос обсудил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на совещании.

Кто инициировал проект

На сайте главы государства сообщили, что проект презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.

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По словам Ляйтнера, он надеется, что встреча, которая состоялась 30 июля 2020 года, станет ключевой для развития этого проекта. Стороны должны подписать меморандум, в котором зафиксированы все шаги, которые должны выполнить государство, общины и инвесторы.

В то же время Ермак отметил, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта. Также заметил, что все, кто присутствовал на встрече, будут официально привлечены к работе над реализацией проекта.

Почему Ляйтнер решил создать такой проект

Автор проекта пояснил, что пандемия создала условия, в которых каждое государство должно развивать внутренние ресурсы. В частности, в Украине тоже есть уникальные ресурсы и природа.

Ляйтнер заверил, что место размещения будущего кластера выбрано безупречное, ведь там есть транспортное сообщение. Оно, по словам автора проекта, будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона.

Совещание, на котором обсуждали проект / Фото ОП

Для реализации создадут рабочую группу

На базе Национального инвестиционного совета создадут рабочую группу, которая будет заниматься реализацией проекта. В частности, должны предпринять следующие действия:

согласовать проект с профильными министерствами;

согласовать все юридические вопросы;

согласовать вопросы сотрудничества с инвесторами;

подготовить подробную презентацию.

"Чем быстрее вы будете готовы презентовать президенту детальный проект, сроки, смету – тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях", – рассказал Ермак.