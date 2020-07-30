У Карпатах хочуть створити високогірний всесезонний спортивно-туристичний кластер "Боржава". Це питання обговорив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на нараді.

Хто ініціював проєкт

На сайті глави держави повідомили, що поєкт презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії "Боржава Ессет" Гернот Ляйтнер.

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За словами Ляйтнера, він сподівається, зустріч, яка відбулась 30 липня 2020 року стане ключовою для розвитку цього проєкту. Сторони повинні підписати меморандум, в якому зафіксовані всі кроки, які має виконати держава, громади й інвестори.

Водночас Єрмак зазначив, що Україна зацікавлена у втіленні цього проєкту. Також зауважив, що усі, хто був присутній на зустрічі, будуть офіційно залучені до роботи над реалізацією проєкту.

Чому Ляйтнер вирішив створити такий проєкт

Автор проєкту пояснив, що пандемія створила умови, в яких кожна держава повинна розвивати внутрішні ресурси. Зокрема, в Україні теж є унікальні ресурси та природа.

Ляйтнер запевнив, що місце розміщення майбутнього кластеру обрано бездоганне, адже там є транспортне сполучення. Воно, за словами автора проєкту, сприятиме розвитку туристичного потенціалу всього регіону.



Нарада, на якій обговорювати проєкт / Фото ОП

Для реалізації створять робочу групу

На базі Національної інвестиційної ради створять робочу групу, яка займатиметься реалізацією проєкту. Зокрема, мають зробити такі дії:

погодити проєкт з профільними міністерствами;

узгодити всі юридичні питання;

узгодити питання співпраці з інвесторами;

підготувати детальну презентацію.

"Що швидше ви будете готові презентувати президенту детальний проєкт, терміни, кошторис – то краще. Ми готові сприяти на всіх рівнях", – розповів Єрмак.