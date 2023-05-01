Местные власти отмечают, что нынешние Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных стали самыми массовыми за все годы. В них приняли участие 223 военных ветерана, которые получили травмы во время боевых действий. Бойцы приехали из 24 областей Украины.

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Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных

Соревнования провели в выходные – 29 и 30 апреля. Игры Непокоренных проходили на 4 локациях по 9 видам спорта.

Игры Непокоренных – это не о спортивной конкуренции или медали, а о победе над собой, и львовский нацотбор в очередной раз это доказал,

– рассказали в городском совете.

Национальная координатор Игорь Непокоренных Илона Волошина пояснила, что самым главным достижением украинских военных, которые с 2017 года принимают участие в соревнованиях, есть не медали или победы, а – созданное уникальное дружеское сообщество, несущее ценности Invictus Games в гражданскую жизнь. Речь идет о смелости, уважении и взаимоподдержке.

Обратите внимание! Местные власти объяснили, что в реальном времени об Играх Непокоренных не рассказывали с соображений безопасности.

Участники Игр Непокоренных соревновались в таких видах спорта:

первого дня – в пауэрлифтинге, легкой атлетике, гребле на тренажерах и баскетболе на колясках;

второго – по стрельбе из лука, велоспорту, плаванию и настольному теннису.

Причем большинство бойцов, ориентировочно 60%, впервые принимали участие в Играх Непокоренных. Именно поэтому перед каждым соревнованием судьи проводили краткий инструктаж, знакомили с правилами и инвентарем.

Две сотни сильных духом и телом девушек и парней приехали во Львов и борются за свое право представлять Украину на международных соревнованиях в Дюссельдорфе,

– отметил Андрей Садовый.

Начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин рассказал, что все спортсмены, участвовавшие в отборе, получили медали. Ведь важно было показать, что все ветераны равны.

"Мы разработали их однотипными и, символически, изготовили из нержавеющей стали. Ведь дух каждого участника крепок как сталь. Они – бойцы, чья воля сильнее тела", – заверил Никулин.

Мэр Львова добавил, что у города уже есть амбиция провести один из следующих мировых чемпионатов Invictus Games во Львове.

Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных / Фото Львовского городского совета

Их воля сильнее тела

Бойцы, чья воля сильнее тела – это обо всех участниках Игр Непокоренных. С того момента, как вы приняли решение соревноваться на Играх Непокоренных, все вы стали победителями. Вы победили свою боль и решили восстановиться. Горжусь, что сообщество растет и вы присоединяетесь к соревнованиям,

– рассказала министерша по делам ветеранов Украины.

Также Юлия Лапутина вспомнила, что Украина за годы войны потеряла уже 10 членов команды. Их почтили минутой молчания. В память о них на открытии Игр поставили пустой стол с футболками с именами павших за Украину спортсменов.

"Все желающие, кто знал погибших участников Игр Непокоренных, мог подписать их. После этого футболки передадут родным погибших", – рассказали в городском совете.

Так бойцы хотели показать, что они помнят о своих собратьях. Организаторы также хотели привлечь внимание к тому, что тысячи украинских военных продолжают поминутно рисковать своей жизнью, чтобы защитить Украину.

Зеленский поблагодарил ветеранов

Президент Украины во время обращения к ветеранам поблагодарил их за силу.

Украинцы – это величественная нация, ведь наши люди прошли через страшные испытания, боролись за свободу, независимость и собственно украинскость для детей. Именно благодаря стойкости, прочности и силе таких людей как вы, мы и одержим победу,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский пожелал украинской команде, как всегда, достойно представить Украину на Invictus Games в Германии в этом году.

Во Львове провели самые масштабные Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных: смотрите видео городского совета

Кратко об Играх Непокоренных