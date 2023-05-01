Местные власти отмечают, что нынешние Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных стали самыми массовыми за все годы. В них приняли участие 223 военных ветерана, которые получили травмы во время боевых действий. Бойцы приехали из 24 областей Украины.
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Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных
Соревнования провели в выходные – 29 и 30 апреля. Игры Непокоренных проходили на 4 локациях по 9 видам спорта.
Игры Непокоренных – это не о спортивной конкуренции или медали, а о победе над собой, и львовский нацотбор в очередной раз это доказал,
– рассказали в городском совете.
Национальная координатор Игорь Непокоренных Илона Волошина пояснила, что самым главным достижением украинских военных, которые с 2017 года принимают участие в соревнованиях, есть не медали или победы, а – созданное уникальное дружеское сообщество, несущее ценности Invictus Games в гражданскую жизнь. Речь идет о смелости, уважении и взаимоподдержке.
Участники Игр Непокоренных соревновались в таких видах спорта:
- первого дня – в пауэрлифтинге, легкой атлетике, гребле на тренажерах и баскетболе на колясках;
- второго – по стрельбе из лука, велоспорту, плаванию и настольному теннису.
Причем большинство бойцов, ориентировочно 60%, впервые принимали участие в Играх Непокоренных. Именно поэтому перед каждым соревнованием судьи проводили краткий инструктаж, знакомили с правилами и инвентарем.
Две сотни сильных духом и телом девушек и парней приехали во Львов и борются за свое право представлять Украину на международных соревнованиях в Дюссельдорфе,
– отметил Андрей Садовый.
Начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин рассказал, что все спортсмены, участвовавшие в отборе, получили медали. Ведь важно было показать, что все ветераны равны.
"Мы разработали их однотипными и, символически, изготовили из нержавеющей стали. Ведь дух каждого участника крепок как сталь. Они – бойцы, чья воля сильнее тела", – заверил Никулин.
Мэр Львова добавил, что у города уже есть амбиция провести один из следующих мировых чемпионатов Invictus Games во Львове.
Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных / Фото Львовского городского совета
Их воля сильнее тела
Бойцы, чья воля сильнее тела – это обо всех участниках Игр Непокоренных. С того момента, как вы приняли решение соревноваться на Играх Непокоренных, все вы стали победителями. Вы победили свою боль и решили восстановиться. Горжусь, что сообщество растет и вы присоединяетесь к соревнованиям,
– рассказала министерша по делам ветеранов Украины.
Также Юлия Лапутина вспомнила, что Украина за годы войны потеряла уже 10 членов команды. Их почтили минутой молчания. В память о них на открытии Игр поставили пустой стол с футболками с именами павших за Украину спортсменов.
"Все желающие, кто знал погибших участников Игр Непокоренных, мог подписать их. После этого футболки передадут родным погибших", – рассказали в городском совете.
Так бойцы хотели показать, что они помнят о своих собратьях. Организаторы также хотели привлечь внимание к тому, что тысячи украинских военных продолжают поминутно рисковать своей жизнью, чтобы защитить Украину.
Зеленский поблагодарил ветеранов
Президент Украины во время обращения к ветеранам поблагодарил их за силу.
Украинцы – это величественная нация, ведь наши люди прошли через страшные испытания, боролись за свободу, независимость и собственно украинскость для детей. Именно благодаря стойкости, прочности и силе таких людей как вы, мы и одержим победу,
– сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский пожелал украинской команде, как всегда, достойно представить Украину на Invictus Games в Германии в этом году.
Во Львове провели самые масштабные Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных: смотрите видео городского совета
Кратко об Играх Непокоренных
- Игры Непокоренных в 2014 году основал принц Гарри. Тогда их впервые провели в Лондоне. В первых играх приняли участие ориентировочно 300 спортсменов-ветеранов из 13 стран мира, воевавших с Великобританией в последних военных кампаниях.
- Украина начала соревноваться на международном уровне Invictus Games в 2017 году. Тогда Игры проводили в Торонто. Соревнования в 2020 и 2021 году были перенесены через коронавирус.
- В 2022 году украинская сборная участвовала в соревнованиях в Гааге. Причем часть ветеранов-спортсменов вернулись назад служить.
- В 2023 году соревнования пройдут в немецком городе Дюссельдорфе 9 – 16 сентября. Их девиз – "ДОМ ДЛЯ УВАЖЕНИЯ". От Украины в соревновании примут участие 24 спортсмена, которые являются военнослужащими и ветеранами войны. Эти бойцы получили травмы, заболевания и ранения во время выполнения служебных обязанностей на войне.