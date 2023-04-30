О встрече стало известно 30 апреля 2023 года. Андрей Садовый рассказал, что после этой встречи есть о чем упомянуть.

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Что известно о визите Залужного во Львов

После этой встречи есть что вспомнить, но нечего рассказать. Пока что,

– написал Андрей Садовый.

Городской голова поблагодарил Валерия Залужного за визит.

Валерий Залужный встретился с Андреем Садовым в городском совете / Фото из фейсбука Андрея Садового

На одной из фотографий на экране виден человек с протезом. Вероятно, Андрей Садовый демонстрировал Главнокомандующему ВСУ львовский национальный реабилитационный центр "Несокрушимые". Там военные, взрослые и пострадавшие от войны дети могут получить комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Новый современный корпус в центре был открыт 11 апреля 2023 года.

Раньше Андрей Садовый рассказывал, что корпус находится во Львове на базе больницы Святого Пантелеймона. Он оснащен современным оборудованием для помощи пострадавшим в войне.

Это очень важно для людей, получивших травмы на войне. Будь то военные или гражданские – все они должны получить максимальную поддержку и опеку. Сегодня на базе UNBROKEN мы можем производить до 100 протезов ежемесячно и предоставлять все виды реабилитации. Особый уклон на психологическую и физическую реабилитацию,

– рассказывал Садовый.

Городской голова добавил, что центр "Несокрушимые" занял семиэтажное здание в 1 территориальном медицинском объединении – более 4 тысяч квадратных метров реабилитации с современными возможностями и оборудованием.