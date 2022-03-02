​ О тревоге сообщили ночью, 2 марта, в 01:14. В этой ситуации главное не паниковать и оперативно добраться до безопасного укрытия.

Достойно внимания В Грузии требуют отставки премьера из-за его позиции относительно войны в Украине

Воздушная тревога в Мариуполе

В Мариупольском городском совете также предупредили, что есть угроза артобстрела! Кроме того, власти обнародовали напоминания о том, как нужно действовать в разных ситуациях. С инструкцией безопасности можно ознакомиться по этой ссылке.