Иса Акаев – крымчанин-мусульманин. И он вместе со своими собратьями помогал другим военным уничтожать врага. А все потому, что Иса Акаев – разведчик.

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Ночью работали, а днем ​​спали

Иса Акаев рассказал, что свою работу они выполняли в основном ночью. А день у них был отведен на сон.

В основном мы занимались разведкой, наведением артиллерии, авиации по колоннам противника и местам скопления,

– рассказал он.

Но на этом их работа не заканчивалась. Ребята из его батальона также наносили незначительные точечные удары по врагам. Так, говорит он, где-то удалось отбиться 1 – 2 вражескому танку, БМП или машине, – на них и нападали.

Если сначала группа была маленькой. Она насчитывала около 15 человек. Сейчас в батальоне уже 40 бойцов. И, благодарен Богу Иса, что эта цифра только растет, а не уменьшается.

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