Іса Акаєв – кримчанин-мусульманин. І він разом зі своїми побратимами допомагали іншим військовим знищувати ворога. А все тому, що Іса Акаєв – розвідник.
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Вночі працювали, а вдень спали
Іса Акаєв розповів, що свою роботу вони виконували здебільшого вночі. Натомість день у них був відведений на сон.
В основному ми займалися розвідкою, наведенням артилерії, авіації по колонах супротивника та місцях скупчення,
– розповів він.
Але на цьому їхня робота не закінчувалася. Хлопці з його батальйону також завдавали незначні точкові удари по ворогах. Так, каже він, десь вдалося відбитися 1 – 2 ворожому танку, БМП або машині, – на них і нападали.
Якщо спочатку група була невеличкою. Вона налічувала десь 15 людей. То зараз у батальйоні вже 40 бійців. І, вдячний Богові Іса, що ця цифра лише росте, а не зменшується.
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