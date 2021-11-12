Погода в Украине 13 ноября будет теплой и солнечной. Однако ситуацию несколько осложнит туман.

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Украинцев предупреждают о тумане

Во всех областях Украины 13 ноября будет туманно. Видимость составит 200–500 метров. Такой погода будет как днем, так и ночью. Из-за этого в Украине объявили І уровень опасности – желтый.



Украинцев предупреждают о тумане / Фото Укргидрометцентра

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на 13 ноября температуру воздуха от +6 до +13 градусов. Осадков ни в одном из регионов не ожидают.

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