Погода в Україні 13 листопада буде теплою та сонячною. Однак ситуацію дещо ускладнить туман.

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Українців попереджають про туман

У всіх областях України 13 листопада буде туманно. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Такою погода буде як вдень, так і вночі. Через це в Україні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Українців попереджають про туман / Фото Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують на 13 листопада температуру повітря від +6 до +13 градусів. Опадів у жодному із регіонів не очікують.

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