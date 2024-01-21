Около 13:00 в большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу. Впрочем, уже через несколько минут дали отбои. Что происходило, читайте дальше.

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Где была угроза баллистики

Около 13:00 на значительной части территории Украины раздался сигнал об опасности. Впоследствии Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с Юга.

Вот так примерно выглядела карта тревог в начале + Полтавская область/ Фото мониторинговые каналы

Очень скоро на Западе, в центре и на Востоке дали отбои. Чуть дольше она продержалась на Юге.

Отбой опасности применения баллистического вооружения.

Кроме Донецкой области,

– такое сообщение появилось на официальном канале ВС уже в 13:14.

Обратите внимание! В 13:46 тревога вернулась в ряд областей. Для Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской – угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.

Что означает "угроза баллистики"

Следует отметить, что поначалу многие мониторинговые каналы написали о якобы взлете "Миг". Вообще, как отметил канал "Лачен пишет", эта тревога была довольно "странной".

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с Юга (вплоть до Львова?). Странная тревога, кто-то кнопки перепутал, определенно,

– заметил канал.

Напомним, что применение баллистики означает зачастую использование врагом баллистических ракет типа "Искандер", С-300 и запуски боеприпасов с ТРК "Точка У".

Какие баллистические цели Россия чаще всего применяет / Фото канал "Радар"

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