Вся Украина перешла в желтую зону карантина, – Минздрав
Министерство здравоохранения 13 мая обновило эпидемиологическое зонирование областей Украины. Так, все мы оказались в желтой зоне карантина.
Источник:Минздрав Украины
Согласно обновленному распределению регионов, ни одна область не оказалась в красной, оранжевой или зеленой зоне. Кстати, накануне Николаевская и Черкасская область были "оранжевыми".
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Какие ограничения действуют в желтой зоне
- Массовые мероприятия можно проводить в случае заполненности зала на 50%, или с учетом – 4 метра квадратных на 1 человека.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Заведения общественного питания могут работать до 24:00.
- Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- По состоянию на 13 мая коронавирусом заразились 2 135 886 украинцев. Из них 1 816 643 – выздоровели, а 47 333 больных, к сожалению, умерли.
- За сутки 12 мая COVID-19 подхватили 6 813 жителей Украины. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и на Харьковщине.
- В течение суток прививки сделали 89 490 лицам. В общем вакцинировали 901 107 человек, из них вторую дозу получили – 3 828 человек.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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