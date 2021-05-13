Министерство здравоохранения 13 мая обновило эпидемиологическое зонирование областей Украины. Так, все мы оказались в желтой зоне карантина.

Согласно обновленному распределению регионов, ни одна область не оказалась в красной, оранжевой или зеленой зоне. Кстати, накануне Николаевская и Черкасская область были "оранжевыми". Важно В Черкассах школы продолжат обучение летом: когда дети пойдут на каникулы Какие ограничения действуют в желтой зоне Массовые мероприятия можно проводить в случае заполненности зала на 50%, или с учетом – 4 метра квадратных на 1 человека.

На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.

Заведения общественного питания могут работать до 24:00.

Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек. Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение областей на карантинные зоны. По этим данным Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принимает решение об ослаблении или усилении карантина в регионах. Ситуация с COVID-19 в Украине По состоянию на 13 мая коронавирусом заразились 2 135 886 украинцев. Из них 1 816 643 – выздоровели, а 47 333 больных, к сожалению, умерли.

За сутки 12 мая COVID-19 подхватили 6 813 жителей Украины. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и на Харьковщине.

В течение суток прививки сделали 89 490 лицам. В общем вакцинировали 901 107 человек, из них вторую дозу получили – 3 828 человек.

Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала