Вся Україна перейшла у жовту зону карантину, – МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 13 травня оновило епідеміологічне зонування областей України. Так, всі регіоні нашої держави опинилися у жовтій зоні карантину.
Джерело:МОЗ
Згідно з оновленим розподілом регіонів, жодна область не опинилася у червоній, помаранчевій чи зеленій зоні. До речі, напередодні Миколаївська та Черкаська область були "помаранчевими".
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Які діють обмеження у жовтій зоні
- Масові заходи можна проводити у разі заповненості зали на 50%, або з врахуванням – 4 метри квадратні на 1 особу.
- На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.
- Заклади громадського харчування можуть працювати до 24:00.
- Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- Станом на 13 травня коронавірусом заразилися 2 135 886 українців. З них 1 816 643 – одужали, а 47 333 хворих, на жаль, померли.
- За добу 12 травня COVID-19 підхопили 6 813 мешканців України. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві та на Харківщині.
- Впродовж доби щеплення зробили 89 490 особам. Загалом вакцинували 901 107 людей, з них другу дозу отримали – 3 828 осіб.
Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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