Такое мнение в эфире 24 канала высказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, существует большой четырехугольник, который состоит из России, Ирана, Израиля и США.

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Денисенко: Украина находится в этом эпицентре

По мнению Денисенко, "огромный клубок" с 15 – 20 очень сильных стран мира крутится вокруг 2 проблем нефти и продовольствия.

Уникальный случай. Не хотелось никогда бы быть в этом эпицентре, но увы. Сейчас мы находимся в эпицентре, когда вся Земля крутится вокруг Украины,

– подчеркнул он.

Сейчас очень важно, считает советник главы МВД, выстоять на фронте, потому что действительно 10 – 12 дней являются определяющими для Украины.

Если возвращаться к вопросу Ирана, то возобновление ядерной сделки было бы очень выгодно для Украины, отметил Денисенко. Мол, даже частичное разблокирование оказало бы огромное давление на Россию.

"На самом деле соглашение должно было быть подписано на днях уже, но против него категорически выступила Россия при поддержке Израиля. Израиль понимает, если с Ирана снимают санкции, то Иран войдет в двадцатку экономик мира", – пояснил советник министра внутренних дел.