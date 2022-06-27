Преимущественно столбики термометров будут показывать +31...+33. Жарче всего будет на Волыни - +32 ... +34.

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Жара до +35

Синоптики Наталья Диденко предупреждает, что местами можно ожидать и до +35 градусов. К примеру, в Киеве прогнозируют +30...+34. Такая жара не будет отпускать столицу еще в ближайшие несколько дней.

Несколько более низкую температуру обещают в южных регионах. В частности, в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье – +29…+31. Холоднее всего – в Крыму, здесь обещают +25...+27.

Небо будет безоблачным, светит летнее солнце.

Возможны грозы

По словам Диденко, обильные осадки, чтобы немного освежили жару, ждать точно не стоит. Однако вечером все же возможны кратковременные дожди с грозами. Это касается северных, восточных и центральных регионов.

В Укргидрометцентре прогнозируется, что грозы накроют Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Когда жара спадет

Синоптикиня отметила, что ослабление жары придет к концу июня. С 30 числа температура воздуха снизится до +28…+29 градусов. "Легче дышать" будет с четверга.

Если есть возможность, в ближайшие дни следует избегать длительного пребывания на солнце, скрываться всеми разумными способами от сверхвысокой температуры воздуха.

– подытожила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 28 июня.

Львов – +31...+33

Ужгород – +31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – +31...+33

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +31...+34

Ровно – +31...+33

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Сумы – +31...+33

Полтава – +31...+33

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +31...+33



Погода в Украине 28 июня / Карта Укргидрометцентра.