Преимущественно столбики термометров будут показывать +31...+33. Жарче всего будет на Волыни - +32 ... +34.
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Жара до +35
Синоптики Наталья Диденко предупреждает, что местами можно ожидать и до +35 градусов. К примеру, в Киеве прогнозируют +30...+34. Такая жара не будет отпускать столицу еще в ближайшие несколько дней.
Несколько более низкую температуру обещают в южных регионах. В частности, в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье – +29…+31. Холоднее всего – в Крыму, здесь обещают +25...+27.
Небо будет безоблачным, светит летнее солнце.
Возможны грозы
По словам Диденко, обильные осадки, чтобы немного освежили жару, ждать точно не стоит. Однако вечером все же возможны кратковременные дожди с грозами. Это касается северных, восточных и центральных регионов.
В Укргидрометцентре прогнозируется, что грозы накроют Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.
Когда жара спадет
Синоптикиня отметила, что ослабление жары придет к концу июня. С 30 числа температура воздуха снизится до +28…+29 градусов. "Легче дышать" будет с четверга.
Если есть возможность, в ближайшие дни следует избегать длительного пребывания на солнце, скрываться всеми разумными способами от сверхвысокой температуры воздуха.
– подытожила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 28 июня.
Львов – +31...+33
Ужгород – +31...+33
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – +31...+33
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +31...+34
Ровно – +31...+33
Житомир – +31...+33
Винница – +31...+33
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Сумы – +31...+33
Полтава – +31...+33
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +31...+33
Погода в Украине 28 июня / Карта Укргидрометцентра.