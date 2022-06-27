Переважно стовпчики термометрів показуватимуть +31...+33. Найспекотніше буде на Волині – +32...+34.

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Спека до +35

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що місцями можна чекати і до +35 градусів. Наприклад, у Києві прогнозують +30...+34. Така спека не відпускатиме столицю ще найближчі кілька днів.

Дещо нижчу температуру обіцяють у південних регіонах. Зокрема, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі – +29...+31. Найхолодніше – у Криму, тут обіцяють +25...+27.

Небо буде безхмарним, світитиме літнє сонце.

Можливі грози

За словами Діденко, рясних опадів, щоб трохи освіжили спеку, чекати точно не варто. Однак ввечері все ж можливі короткочасні дощі з грозами. Це стосується північних, східних та центральних регіонів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що грози накриють Сумську, Полтавську та Харківську області.

Коли спека спаде

Синоптикиня зазначила, що послаблення спеки прийде до кінця червня. З 30 числа температура повітря знизиться до +28...+29 градусів. "Легше дихати" буде з четверга.

Якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря,

– підсумувала Діденко.

Прогноз погоди в містах України на 28 червня

Львів – +31...+33

Ужгород – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +31...+34

Рівне – +31...+33

Житомир – +31...+33

Вінниця – +31...+33

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +31...+33

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +31...+33



Погода в Україні 28 червня / Карта Укргідрометцентру