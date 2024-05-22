Председателем ВСК Верховная Рада назначила Николая Задорожнего из фракции "Слуга Народа".

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Чем будет заниматься комиссия

В состав вошли 8 депутатов "Слуги народа", и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас Рома Костенко.

К полномочиям ВСК относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов по: