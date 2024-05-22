Головою ТСК Верховна Рада призначила Миколу Задорожнього з фракції "Слуга Народу". Комісія вестиме нагляд за держзакупівлями дронів та слідкуватиме, щоб їх рівноцінно розподіляли між підрозділами. Також орган Верховної Ради, за створення якого проголосували 277 народних обранців, слідкуватиме процедурами, пов'язаними зі зведенням ліній оборони.

Дивіться також Верховна Рада прийняла новий закон про автострахування

Чим буде займатись комісія

До складу увійшли 8 Слуг народу, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВР. До повноважень ТСК буде відноситись вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

Як будують оборонні рубежі на найгарячіших напрямках