Подобный закон помог нашим предкам победить фашизм 77 лет назад, такой же подвиг с новым вооружением будет сделан и в 2022 году.
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Фашизм не пройдет
В россии кричат что фашизм не пройдет? Он действительно сегодня не пройдет – дальше в Европу - благодаря сопротивлению украинской армии.
К сожалению, в России многие наследники героев большой победы 1945 года предали своих дедов, стоявших вместе с Украинским и Армянским народом против Гитлера.
Задурманенны пропагандой они перебрали на себя весь ужас фашизма, поддерживая бесчеловечную войну против когда-то "братского народа".
Мы устоим
Нам будет не стыдно перед нашими предками. Победили тогда – победим и сейчас.
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