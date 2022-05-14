Аналогічний закон допоміг нашим предкам перемогти фашизм 77 років тому, такий же подвиг із новим озброєнням буде здійснено й у 2022 році.

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Фашизм не пройде

У Росії кричать, що фашизм не пройде? Він справді сьогодні не пройде – далі до Європи, завдяки опору української армії.

На жаль, у Росії багато спадкоємців героїв великої перемоги 1945 року зрадили своїх дідів, які стояли разом з Українським і Вірменським народом проти Гітлера.

Задурманені пропагандою вони перебрали він весь страх фашизму, підтримуючи нелюдську війну проти колись братнього народу.

Ми встоїмо

Нам буде не соромно перед нашими пращурами. Перемогли тоді – переможемо і зараз.

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