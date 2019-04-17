Вскоре пожилых людей будет значительно больше, чем молодых

По информации ООН, уже к 2030 году количество пожилых людей увеличится до отметки в 1,4 миллиарда человек. К слову, сейчас их 901 миллион. Предполагают, что быстрее всего этот показатель будет расти в развивающихся странах.

Демографы уверяют, что эта тенденция является довольно очевидной и прогнозируемой, ведь с каждым годом рожденность падает, а достижения науки способствуют продлению жизни. Сообщают в отчете ООН.

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Однако ученые обеспокоены другим – большинство пожилых людей живут за чертой бедности. Пенсия и дотации от государства обычно настолько малы, что пожилым людям приходится во многом себя ограничивать.

Мы не можем позволить себе купить необходимые качественные медикаменты, красивую одежду и обувь,

– посетовал один из респондентов в Таджикистане.

Кроме того, львиная доля пожилых людей не могут тратить средства на развлечения, образование и т. д., потому что все деньги идут на оплату коммунальных услуг и жилья.

Родственники приглашают нас на свадьбы, юбилеи или другие торжества, но мы отказываемся от приглашений, потому что не можем прийти без подарка. Да и у нас даже нет одежды для таких случаев,

– добавил другой житель этой страны.

Члены рабочей группы напомнили, что человечество должно относиться к людям пожилого возраста, как к активной группе населения, которая способна внести значительный вклад в социальное развитие. Для этого необходимо предоставить им возможность принимать полноценное участие в жизни общества.