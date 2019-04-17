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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Незабаром людей похилого віку буде значно більше, ніж молодих

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      Незабаром людей старшого віку буде значно більше, ніж молодих
      Незабаром людей старшого віку буде значно більше, ніж молодих / www.lzg-rlp.de

      За інформацією ООН, вже до 2030 року кількість людей похилого віку збільшиться до позначки у 1,4 мільярд людей. До слова, наразі їх 901 мільйон. Припускають, що найшвидше цей показник буде зростати у країнах, що розвиваються.

      Демографи запевняють, що ця тенденція є доволі очевидною та прогнозованою, адже з кожним роком народженість падає, а досягнення науки сприяють продовженню життя. Повідомляють у звіті ООН.

      Читайте також: В якому віці люди більше схильні до поширення неправдивої інформації: результати дослідження

      Проте науковці занепокоєні іншим – більшість людей похилого віку живуть за межею бідності. Пенсія та дотації від держави зазвичай настільки малі, що літнім людям доводиться багато у чому себе обмежувати.

      Ми не можемо дозволити собі купити необхідні якісні медикаменти, гарний одяг і взуття,
      – поскаржився один з респондентів в Таджикистані.

      Крім того, левова частка людей похилого віку не можуть витрачати кошти на розваги, освіту тощо, бо всі гроші йдуть на оплату комунальних послуг та житла.

      Родичі запрошують нас на весілля, ювілеї чи інші урочистості, але ми відмовляємося від запрошень, тому що не можемо прийти без подарунка. Та й у нас навіть немає одягу для таких випадків,
      – додав інший мешканець цієї країни.

      Члени робочої групи нагадали, що людство повинно ставитися до людей похилого віку, як до активної групи населення, яка здатна внести значний вклад у соціальний розвиток. Для цього необхідно надати їм можливість брати повноцінну участь у житті суспільства.

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      Теги: дослідження ООН
      Джерело: 24 канал
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