Организацию референдума планируют начать уже весной. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Обратите внимание Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства и стал республикой
Джонсон против
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является противником проведения референдума, поэтому из-за стремления Шотландии может возникнуть конфликт. Однако по данным опросов, до 42% шотландцев поддерживают идею проведения волеизъявления за независимость.
Первая министр Шотландии в то же время заявила, что будет делать все возможное, чтобы референдум состоялся.
В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года,
– заявила Стерджен.
На последнем референдуме большинство решило остаться в составе Великобритании, однако местные политики и эксперты убеждены, что выход страны из Евросоюза, против которого выступили 64% шотландцев, изменит картину. Тогда против независимости выступили 55% шотландцев, а поддержали 45%.
Выход Барбадоса из состава содружества
- Островная страна в Карибском бассейне – Барбадос, в 2021 году решила выйти из состава британского содружества и стать республикой.
- В октябре 2021 года парламент страны избрал президентом 72-летнюю генерал-губернатора Сандру Мейсон.
- 30 ноября состоялось устранение королевы Елизаветы II с поста главы государства и инаугурация нового лидера.
- Таким образом Барбадос стал самой молодой республикой мира.