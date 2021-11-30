Організацію референдуму планують почати уже навесні. Про це заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен.

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Джонсон проти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон є противником проведення референдуму, тому через прагнення Шотландії може виникнути конфлікт. Однак за даними опитувань, до 42% шотландців підтримують ідею проведення волевиявлення за незалежність.

Перша міністерка Шотландії водночас заявила, що робитиме все можливе, щоб референдум відбувся.

Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року,

– заявила Стерджен.

На останньому референдумі більшість вирішила залишитися у складі Великої Британії, однак місцеві політики та експерти переконані, що вихід країни з Євросоюзу, проти якого виступили 64% шотландців, змінить картину. Тоді проти незалежності виступили 55% шотландців, а підтримали виступили 45%.

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