Організацію референдуму планують почати уже навесні. Про це заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен.
Зверніть увагу Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою
Джонсон проти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон є противником проведення референдуму, тому через прагнення Шотландії може виникнути конфлікт. Однак за даними опитувань, до 42% шотландців підтримують ідею проведення волевиявлення за незалежність.
Перша міністерка Шотландії водночас заявила, що робитиме все можливе, щоб референдум відбувся.
Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року,
– заявила Стерджен.
На останньому референдумі більшість вирішила залишитися у складі Великої Британії, однак місцеві політики та експерти переконані, що вихід країни з Євросоюзу, проти якого виступили 64% шотландців, змінить картину. Тоді проти незалежності виступили 55% шотландців, а підтримали виступили 45%.
Вихід Барбадосу зі складу співдружності
- Острівна країна в Карибському басейні – Барбадос, у 2021 році вирішила вийти зі складу британської співдружності та стати республікою.
- У жовтні 2021 року парламент країни обрав президенткою 72-річну генерал-губернаторку Сандру Мейсон.
- 30 листопада відбулося усунення королеви Єлизавети ІІ з посади глави держави та інавгурація новобраної лідерки.
- Таким чином Барбадос став наймолодшою республікою світу.