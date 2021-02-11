Литва планирует прекратить на своей территории вещание одного из российских телеканалов. Комиссия по радио и телевидению указала, что в его эфирах выявили нарушения законодательства краны.

Претензии Литва имеет к российскому телеканалу "РТР Планета", а именно – к эфиру программы "Вести" от 13 января 2021 года.

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Местная LRTK (Комиссия по радио и телевидению) отметила, что в эфире российского медиа "выявлены нарушения закона Литовской Республики об общественной информации":

Там разжигали ненависть, пропагандировали войну и распространяли фейки.

Заметим, такой запрет на вещание в Литве по телеканалу "РТР Планета" объявляли ежегодно в период 2014 – 2018 (кроме 2017). Однако пользователям кабельных сетей и спутникового телевидения канал доступен.

Что известно о "РТР Планета"? Это российский государственный телеканал для зарубежного вещания. На территории Украины его трансляция запрещена.



Канал не имеет собственных программ, а ретранслирует в основном продукты с "Россия 1" – одного из крупнейших рупоров российской и антиукраинской пропаганды.

Напомним, Латвия на 12 месяцев запретила трансляцию телеканала "Россия РТР" на территории страны – также из-за разжигания ненависти, в том числе и против Украины, со стороны российских пропагандистов.

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В Украине также прекратили вещание 3 телеканала ("112 Украина", ZIK и NewsOne), которые связывают с кумом российского президента Путина – Виктором Медведчуком.