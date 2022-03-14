В то же время уходит из России не полностью – продолжит поставки основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставкой необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства,

– говорится в сообщении.

Ограничение предусматривает:

приостановление всех рекламных и иных мероприятий по продвижению продукции;

прекращение проектов капитальных инвестиций на неопределенный срок;

отказ от новых бизнес-возможностей.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кофейни.

закрывает кофейни. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars, Sony, Hugo Boss .

. PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписки.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписки. Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.

прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается изготавливать машины для России.

отказывается изготавливать машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Ведущая компания по продаже косметики Avon прекратила деятельность в России

прекратила деятельность в России Американская компания Brown-Forman , известная как владелец бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелец бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

приняла решение уйти с рынка кровожадной страны. Американский интернет-сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

также заявил, что прекращает деятельность в России. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продаже здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

также прекращает работу в стране-агрессоре. Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить запланированные инвестиции в России.

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