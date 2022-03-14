В то же время уходит из России не полностью – продолжит поставки основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства.
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Ограничение предусматривает:
- приостановление всех рекламных и иных мероприятий по продвижению продукции;
- прекращение проектов капитальных инвестиций на неопределенный срок;
- отказ от новых бизнес-возможностей.
Какие компании покинули Россию
- Starbucks закрывает кофейни.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony, Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписки.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается изготавливать машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Ведущая компания по продаже косметики Avon прекратила деятельность в России
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелец бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
- Американский интернет-сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продаже здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
- Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить запланированные инвестиции в России.
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