Водночас йде з Росії не повністю – продовжить поставки основних товарів для охорони здоров'я та сільського господарства.
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У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії та Білорусі, не пов'язані з постачанням необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства,
– йдеться у повідомленні.
Обмеження передбачає:
- призупинення всіх рекламних та інших заходів щодо просування продукції;
- припинення проєктів капітальних інвестицій на невизначений термін;
- відмова від нових бізнес-можливостей.
Які компанії покинули Росію
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
- Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
- Фармацевтична компанія Pfizer теж вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.
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