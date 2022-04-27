Как отметили в министерстве энергетики Болгарии, сейчас страна прорабатывает варианты альтернативных поставщиков энергоресурса. В ведомстве подчеркнули, что стране не придется ограничивать потребление газа.
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В заявлении министерства подчеркивают, что Болгария полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требовавшиеся по контракту. Они добавили, что перечисление согласованных сумм происходило своевременно, строго и согласно пунктам договора.
Однако после анализа было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предусматривающий использование спецсчетов в российских банках, не отвечает действующему контракту и создает серьезные риски для Болгарии.
Утром 27 апреля с заявлением по поводу текущей ситуации выступит министр энергетики Александр Николов.
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