Вслед за США: НАТО выводят войска из Афганистана
Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО приняли решение о выводе войск НАТО из Афганистана. Перед тем о таких же действиях заявили США.
Источник:НАТО
Выводить войска Альянс начнет до 1 мая. Это будет происходить упорядоченно, скоординировано и обдуманно. Планируют завершить вывод в течение нескольких месяцев.
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Отметили, что любые нападения "Талибана" на войска НАТО во время этого процесса будут иметь активный ответ.
"Мы призываем правительство Афганистана и "Талибан" придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, начатого соглашения между США и "Талибаном" и Совместной декларации между США и Афганистаном", – говорится в сообщении министров.
Заявление Генсека НАТО
Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать Афганистан. Альянс будет способствовать безопасности и достижениям последних 20 лет.
Это знаменует новую главу наших отношений,
– отметил Столтенберг.
США тоже выводят войска
США выполнили свою миссию в Афганистане, поэтому с 1 мая начнут упорядоченный вывод американского контингента. Эту информацию официально подтвердил президент США Джо Байден.
Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой,
– заявил Байден.
Вероятно, 7 тысяч военнослужащих НАТО выведут из Афганистана вместе с американскими войсками США до 11 сентября. Это будет приурочено к 20 годовщине теракта, произошедшего в эту же дату 2001 года.
Война в Афганистане и войска США: кратко
- Война в Афганистане продолжается с 1970 годов. Однако войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта 11 сентября 2001 года.
- Основными противниками США было движение "Талибан", которое ранее контролировало страну.
- В 2011 году количество военных в США достигало 98 тысяч.
- В начале 2021 года США сократили это количество. Официально в Афганистане находится 2 500 американских военных.
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