Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО приняли решение о выводе войск НАТО из Афганистана. Перед тем о таких же действиях заявили США.

Выводить войска Альянс начнет до 1 мая. Это будет происходить упорядоченно, скоординировано и обдуманно. Планируют завершить вывод в течение нескольких месяцев.

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Отметили, что любые нападения "Талибана" на войска НАТО во время этого процесса будут иметь активный ответ.

"Мы призываем правительство Афганистана и "Талибан" придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, начатого соглашения между США и "Талибаном" и Совместной декларации между США и Афганистаном", – говорится в сообщении министров.

Заявление Генсека НАТО

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать Афганистан. Альянс будет способствовать безопасности и достижениям последних 20 лет.

Это знаменует новую главу наших отношений,

– отметил Столтенберг.

#NATO Allies have decided to start withdrawing @ResoluteSupport forces in #Afghanistan by 1 May, in an orderly, coordinated & deliberate way. We will continue to stand with Afghanistan, this marks a new chapter in our relationship.



Ministerial statement: https://t.co/1c9Y89zJZX pic.twitter.com/L4yIAXMgto — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 14, 2021

США тоже выводят войска

США выполнили свою миссию в Афганистане, поэтому с 1 мая начнут упорядоченный вывод американского контингента. Эту информацию официально подтвердил президент США Джо Байден.

Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой,

– заявил Байден.

Вероятно, 7 тысяч военнослужащих НАТО выведут из Афганистана вместе с американскими войсками США до 11 сентября. Это будет приурочено к 20 годовщине теракта, произошедшего в эту же дату 2001 года.

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