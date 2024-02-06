Решение об отстранении экс-главы Верхового Суда Князева было принято 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Смотрите также За экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог: теперь он может выйти из СИЗО

Какой срок отстранения Князева

Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения обязанностей бывшего председателя Верховного Суда до 6 апреля 2024 года, на период проведения уголовного расследования. Причиной этого стала его причастность к получению неправомерной выгоды в особо крупном размере.

31 января 2024 года бывшего председателя Верховного Суда освободили из-под стражи под залог в размере 18,168 миллиона гривен. С учетом величины залога Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с просьбой о его временном отстранении от правосудия.

Дело Князева: главное