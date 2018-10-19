Вспомнить Все. Государственные награды и не только

За любые достижения в учебе или труде, за борьбу "на идеологической ниве", за заслуги и без них – медалька. Не забыть бы ее протереть! Если раньше награды и давали деятелям, которых знали все, то в позднесоветский период этот процесс стал бесконтрольным. В 90-е годы и до сих пор при желании можно едва ли не любое звание купить. Нужен ли такой атавизм сейчас?

Медали, ордена, знаки отличия, звания, статусы, значки, вымпелы, грамоты – в стране, где вроде бы не существовало классового неравенства, людей все равно делили на сорта.

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Награды и звания в совке получали не только люди – еще техника и заводы. Да что там говорить, целую республику могли взять и наградить. И казалось, что все общество живет ради награды от государства. Мать-героиня с десятью и более детьми? Вот тебе орден! Вырастил редкую породу голубей? Вот и тебе награда.

Начинался этот марафон за медалями с самых верхов. Леонид Брежнев имел аж 114 наград. Большинство из них он сам себе и назначил. Об этой фанатичной любви к погремушкам знали даже за границей.

Награды Леонида Брежнева

У Брежнева была просто мания этих орденов, наград и медалек. Он из каждой зарубежной поездки возвращался с одним-двумя орденами. У него был пиджак увешан, а это уже маразм,

– сказал кинокритик Сергей Трымбач.

Кроме генсеков, высшие награды страны получали и действительно очень достойные люди. Поэтому к лауреатам почетных орденов как герой Советского Союза или герой Социалистического Труда в обществе было большое уважение. Но и не без зависти, ведь иметь такую награду это не только престиж, а и очень неплохие бонусы от государства.

Награда "Героя Советского Союза"

На переднем краю поближе к партийной верхушке часто пытались оказаться и деятели культуры. Какой же соблазн получить заслуженного, а потом и народного. Парадокс, но на звание народного артиста выдвигал не народ. Это решали многочисленные критики, другие народные и банально администрация.

Вручение этих званий и наград – отдельная пафосная история. Обязательно полный зал людей и фонтаны красивых слов. Кто действительно заслужил, а кто просто договорился – правды не спрячешь. В цехе артистов хорошо знают, кто чего стоит.

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Звание – ерунда, потому что главное – признание. И когда артиста узнают на улицах – это и является свидетельством того, что он действительно народный.

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