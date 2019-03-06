Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми

Когда турецкий посол в далеких 70-х увидел серию мультфильмов про казаков, где они брали "крепость басурман", то едва не случился международный скандал. Но и не такие перипетии переживали легендарный мультфильм и его создатели за десятилетия на экранах.

Мультфильмы о том "как казаки" попадали в разные передряги, а потом из них выпутывались, пронеслись даже не через одно поколение. И без преувеличения стали культовыми.

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Детская аудитория аж слюнки пускала от восторга, когда видела как казаки в футбол играли, как казаки невест выручали или даже как казаки инопланетян встречали.

Мультик был интересный, динамичный, не злой и главное, что герои этого мультфильма были близки и понятны,

– сказал музыкант и журналист Евгений Манженко.

Характерная динамика не присуща советской мультипликации делала мультфильмы про казаков на удивление привлекательными. Не успевал и глазом мигнуть, а герои уже в ожесточенном бою, еще мгновение – и они уже на лодке удирают от преследования или ищут выход из желудка кита.

Альтернатива им была по большому счету? Они самобытные, яркие. Они же трансформировались, менялись. Они были разными. Они, вообще были не такими, по-другому выглядели,

- отметил художник-аниматор Геннадий Летуновский.

Еще одним отличием казаков от других советских мультфилмов были их главные герои. Большинство совковых мультипликаций рассказывали о непослушном пареньке, которого все время заставляют стать хорошим или о вечной погоне хищника за жертвой.



Кадр из мультфильма

Сценарии таких мультфильмов часто были списаны в американских аниматоров. И на таких героев совсем не хотелось быть похожим, а эти три человечка были совсем другие.

Мы видели персонажей в народных костюмах, а как раз потому, что они тебе напоминали конкретных персонажей. Вот простых соседей, дядю твоего из Конотопа или папу твоего. То есть это были простые люди. В других немножко условиях,

– добавил Маженко.

Казаки были добрыми героями, которые боролись против злых персонажей. Удивительно простой смысл учил детей помогать друг другу, быть сплоченными и ценить дружбу.

На этих персонажей хотелось быть похожими, так же как сегодня дети хотят быть похожими на каких-нибудь персонажей мультфильмов, как "Тачки". Персонаж который проходит определенный путь и возвращается к дружбе. Приобретает некое понимание каких-то важных ценностей,

– рассказал музыкант и журналист Евгений Манженко.

На самом деле долгое время имена главных героев знали только их создатели – режиссер, сценарист и аниматоры.



Кадр из мультфильма

Казаки тоже не могли о себе рассказать, ведь мультфильмы были немые, лишь с музыкой. Однако герои мультфильма были так хорошо прорисованы, что захватывали даже отрицательные герои.

Их имена – Тур, Грай и Око. Тур – это самый крупный, Грай – высокий ловкий, и Око – самый маленький, который везде суетился, бегал, доставал проникал и разведывал,

– сказал режиссер и художник-аниматор Евгений Сивоконь.

Как и персонажи, разнообразными были и серии мультфильма о казаках. Мир увидел девять эпизодов.

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