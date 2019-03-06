Згадати Все: "Як козаки" стали культовими

Коли турецький посол у далеких 70-их побачив серію мультфільмів про козаків, де вони брали "фортецю бусурманів", то ледь не счинився міжнародний скандал. Але і не такі перипетії переживали легендарний мультфільм та його творці за десятиліття на екранах.

Мультфільми про те "Як козаки" потрапляли в різні халепи, а потім з них випутувалися, пронеслись навіть не через одне покоління. І без перебільшення стали культовими.

Читайте також: Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом

Дитяча аудиторія аж слинки пускала від захоплення, коли бачила як козаки у футбол грали, як козаки наречених визволяли чи навіть як козаки зустрічали інопланетян.

Мультик був цікавим, динамічний, не злий і головне, що герої цього мультфільму вони були близькі і зрозумілі,

– сказав музикант і журналіст Євген Манженко.

Характерна динаміка не притаманна радянській мультиплікації робила мультфільми про козаків напрочуд привабливими. Не встигав і оком мигнути, а герої вже в запеклому бою, ще мить – і вони вже на човні тікають від переслідування чи шукають вихід із шлунку кита.

Альтернатива їм була за великим рахунком? Вони самобутні, яскраві. Вони ж трансформувалися, змінювалися. Вони були різними. Вони, взагалі були не такими, по-іншому виглядали,

– зазначив художник-аніматор Геннадій Летуновський.

Ще однією відмінністю козаків від інших радянських мультфілмів були їхні головні герої. Більшість совкових мультиплікацій розповідали про неслухняного хлопчину, якого весь час змушують стати хорошим або про вічну гонитву хижака за жертвою.



Кадр з мультфільму

Сценарії таких мультфільмів часто були списані в американських аніматорів. І на таких героїв зовсім не хотілося бути схожим, а ці три чоловічка були зовсім інші.

Ми бачили персонажів в народних костюмах, а якраз тому, що вони тобі нагадували конкретних персонажів. От простих сусідів, дядю твого з конотопу або тата твого. Тобто це були прості люди. В інших трошки умовах,

– додав Маженко.

Козаки були добрими героями, які боролися проти злих персонажів. Напрочуд простий зміст навчав дітей допомагати один одному, бути згуртованими та цінувати дружбу.

На цих персонажів хотілося бути схожими, так само як сьогодні діти хочуть бути схожимина персонажів якихось мультфільмів, як "Тачки". Персонаж який проходить певний шлях і повертається до дружби. Набуває якогось розуміння якихось важливих цінностей,

– розповів музикант і журналіст Євген Манженко.

Насправді тривалий час імена головних героїв знали лише їхні творці – режисер, сценарист та аніматори.



Кадр з мультфільму

Козаки теж не могли про себе розповісти, адже мультфільми були німі, лише з музикою. Проте герої мультфільму були так добре промальовані, що захоплювали навіть негативні герої.

Їх імена – Тур, Грай та Око. Тур – це найбільший, Грай – високий спритний, і Око – найменший, який скрізь метушився, бігав, діставав проникав та розвідував,

– сказав режисер та художник-аніматор Євген Сивокінь.

Як і персонажі, розмаїтими були і серії мультфільму про козаків. Світ побачив дев’ять епізодів.

Більше – дивіться у програмі.