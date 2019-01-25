22:42
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита

      Вспомнить все 16 Читати новину українською

      Командировки в советскую эпоху – это целый комплекс приключений. Все начинается с кипы бумажек, необходимых для долгой поездки. А сколько всего надо было брать с собой. Ведь неизвестно, куда тебя лихая занесет. Страшно вспомнить.

      Сейчас о косметике в дорогу мало кто думает, потому что всегда можно купить уже в командировке. Но это не про СССР, ведь приходилось брать даже еду. Обязательными элементами продуктового набора были сало и водка.

      Читайте также: Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома

      "Не было гарантии, что ты сможешь приобрести новые лезвия или зубную щетку. Условия в гостиницах были такие, что ты не знал, будет ли у тебя возможность исправить или высушить одежду. Надо было брать запас носки и нижнее белье", – вспомнил писатель и издатель Дмитрий Капранов.

      срср
      Крем после бритья в СССР

      срср

      Машинка для бритья во времена СССР

      Настоящими героями были тренеры детских спортивных школ. Ведь съездить с детьми на соревнования – это тоже командировка. Надо было следить за 20 юными борцами в гостиницах.

      готель
      Отель в Ужгороде

      "Дети очень любили разбить рукомойник, а тренер отвечал за это из своего кармана. Поэтому тренеры передавали друг другу мастерство, к примеру, как хозяйственным мылом склеить только что разбитый умывальник так, чтобы можно было сдать номер", – сказал Капранов.

      Тогдашние гостиницы для командированных – это не только разбитые рукомойники. Обычным людям приходилось жить в очень скромных условиях.

      У кровати лежали полотенца, то их вспомнить страшно. Они были будто-бы вафельные. Как-то я вытерся ним полностью, то полотенце и я были мокрыми. Надо было все сдать в комплекте, потому что ты отвечал за то рваное белье со штампом гостиничным. Поездка была как каторга,
      – рассказал писатель Дмитрий Капран.

      Как люди умудрялись дополнительного зарабатывать во время командировки – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      сегодня , 22:06 Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      Артем Овдієнко 350
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      сегодня , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 624
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      сегодня , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 62
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      сегодня , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 1598
      Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"
      сегодня , 20:30 Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"
      Андрій Шляхтін 198
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук