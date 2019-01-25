Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита

Командировки в советскую эпоху – это целый комплекс приключений. Все начинается с кипы бумажек, необходимых для долгой поездки. А сколько всего надо было брать с собой. Ведь неизвестно, куда тебя лихая занесет. Страшно вспомнить.

Сейчас о косметике в дорогу мало кто думает, потому что всегда можно купить уже в командировке. Но это не про СССР, ведь приходилось брать даже еду. Обязательными элементами продуктового набора были сало и водка.

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"Не было гарантии, что ты сможешь приобрести новые лезвия или зубную щетку. Условия в гостиницах были такие, что ты не знал, будет ли у тебя возможность исправить или высушить одежду. Надо было брать запас носки и нижнее белье", – вспомнил писатель и издатель Дмитрий Капранов.



Крем после бритья в СССР

Машинка для бритья во времена СССР

Настоящими героями были тренеры детских спортивных школ. Ведь съездить с детьми на соревнования – это тоже командировка. Надо было следить за 20 юными борцами в гостиницах.



Отель в Ужгороде

"Дети очень любили разбить рукомойник, а тренер отвечал за это из своего кармана. Поэтому тренеры передавали друг другу мастерство, к примеру, как хозяйственным мылом склеить только что разбитый умывальник так, чтобы можно было сдать номер", – сказал Капранов.

Тогдашние гостиницы для командированных – это не только разбитые рукомойники. Обычным людям приходилось жить в очень скромных условиях.

У кровати лежали полотенца, то их вспомнить страшно. Они были будто-бы вафельные. Как-то я вытерся ним полностью, то полотенце и я были мокрыми. Надо было все сдать в комплекте, потому что ты отвечал за то рваное белье со штампом гостиничным. Поездка была как каторга,

– рассказал писатель Дмитрий Капран.

Как люди умудрялись дополнительного зарабатывать во время командировки – смотрите в программе.