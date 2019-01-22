Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома

В Советском Союзе считали, что родителям не стоит беспокоиться о воспитании собственных детей. За них позаботится детсад, школа, кружки. Однако, "недолюбленость" советских детей отражается на будущих поколениях.

Послушный, преданный, помогает старшим, не обижает младших, патриот до "мозга костей" – так себе передовики бывшего строя представляли воспитанного советского ребенка.

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Все от немногочисленных игрушек до организованного отдыха было пропитано элементами "правильного" воспитания. С сада детей учили различать советское добро и зарубежное зло. Юношей и девушек приучали быть послушным трудовым резервом.

В Советском Союзе убеждения были четко прописаны – что хорошо, что плохо. Не нужно было думать или проявлять какую-то креативность. Все было понятно,

– рассказала психолог Наталья Шестак.

Но, как детям не рассказывай о величии необъятной, даже они замечали, что жизнь в стране серпа и молота не совсем счастлива. Поэтому характер у детей чеканился еще с детства. Ныть, потому что нет игрушки или ничего красивого одеть – такое в социализме было недопустимым.

В Советском союзе детей приучали быть послушными

Периодические потрясения в Советском Союзе обваливали не только ее экономику, но и разрушали остатки счастливой беззаботности у детей. А еще ребенку, который только изучает окружающий мир, надо было мириться с мыслью, что здесь едва ли не все под запретом.

Запрещалось очень много. И главный запрет – это запрет выделяться. Но то, что касается запретов свободного передвижения, чтобы случайно куда-то ушел не с тем, не то сказал. Этих запретов было много в моем детстве,

– заверил журналист и музыкант Роман Коляда.

Пальнуть рогаткой в ​​соседское окно, подорвать что-то на школьном дворе или подложить кирпич под трамвай – все, что запрещалось в школах и дома, было разрешено на улице. По крайней мере, пока никто не видит. Не осознавая, дети часто шли наперекор устоявшимся принципам юных пионеров.

Именно на улице дети могли почувствовать запах настоящей свободы, который так и соблазнял делать то, что запрещено. А это не совпадало с принципами советского строя и стандартами воспитательного процесса.

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Часто детей били или сажали на гречку, но насилие было неприемлемым. Все-таки "дети – будущее народа". И от семьи зависело, эволюционирует ли ребенок в человека советского. Хотя партия и пыталась полностью взять воспитание на себя, все же от нормальной семьи ребенка не оторвать. Но из-за постоянной "работы" родители часто не могли уделить достаточно времени своим детям.



Дети часто воспитывались на улице, потому что родители постоянно работали

Поэтому комплексы и синдромы, приобретенные советским воспитанием, преследуют людей до сих пор. Но все же иногда, преимущественно раз в год, родители в полной мере могли посвятить время собственным детям.

В каждой семье был еще один принцип, который свято соблюдался – это отпуск. И вот в отпуск родители полностью отдавались семье. Также обязательным было путешествие, обычно люди ехали куда-то на 24 дня в путешествие,

– ответил академик НАН Украины Борис Гринев.

Лишь после исчезновения Советского Союза на карте, но часто не в головах, у людей появился шаткий шанс воспитать себя и детей не под чью-то диктовку.