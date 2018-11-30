Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе

Только ребенок рождался в Союзе – его заворачивали в пеленки: нельзя делать лишних движений. Впоследствии, когда новый гражданин подрастал, его жизнь обрастала все большими запретами и табу. Уже во вменяемом возрасте за то, что переступал их, можно было попасть и в тюрьму. Если ты не становился "советским человеком", то ходил всю жизнь, оглядываясь.

Еще 30 лет назад за кривое слово в сторону генсека или единственной возможной партии можно было загреметь за решетку. Кто решался высказываться публично, тот приравнивался к самоубийце.

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Политический юмор стал единственным методом публично "щипать" власть без последствий, в этом нашим людям не было равных. Любимым персонажем для шуток был генеральный секретарь Леонид Брежнев. За особую манеру общения его пародировал каждый, от старого до малого.

Народное творчество передавалось из уст в уста. А вот с печатным словом все было очень строго. Творческая интеллигенция всегда была на крючке у КГБ. Для замыливания глаз они, конечно, писали что-то вроде "Трактор в поле дырдырдыр, кто за что, а мы – за мир", но мир также видел и абсолютно патриотические проукраинские стихи.

Обвинения в украинском буржуазном национализме было одним из самых тяжелых. Не обязательно даже писать, достаточно было просто хранить запрещенную литературу. Иметь ее дома во времена Союза – это одновременно и огромный риск, и проявление сознательной позиции. В патриотических кругах таких людей знали и уважали.

Я работал в газете "Прикарпатская правда", меня оттуда выгнали через два месяца. Были стихи, которые "ходили по рукам". Никто не знал, кто это написал, но у них было подозрение в отношении меня. И я, конечно, не признавался,

– вспомнил писатель Юрий Винничук.

Государство само решало, какую литературу читать людям. За рубежом над этим просто смеялись, но об этом наши граждане не знали. Выезд за границу для большинства приравнивался к полету на Марс – это была совершенно несбыточная мечта. При таких условиях законсервированности иностранная валюта мало кому нужна была, но даже в отношении нее действовало табу.

В конце концов, сплошная табуированность сыграла с Союзом злую шутку. Империя тотальных запретов и ограничений прав просто развалилась. И не последнюю роль здесь сыграло желание людей жить свободно и самим решать как себя вести, что одевать и в какой стране жить.

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