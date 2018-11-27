Вспомнить Все. Субботники и воскресники

Одно дело, когда ты советский школьник, и учишься шесть дней в неделю. Другое – когда студент. Но совсем по-другому воспринимаются "субботники", когда ты тяжело работаешь на заводе, а в законный выходной тебя еще и выгоняют поработать. Без каких-либо стимулов. Если уж так, то и качество работы соответствующее в субботу, а порой, и в воскресенье.

Субботники – большевистское изобретение. По легенде, 1919 года в депо станции Москва – Сортировочная 15 заядлых рабочих в субботу после окончания смены отремонтировали три поезда. За это не требовали ни копейки. А просто спели "Интернационал" и разошлись как настоящие коммунисты. Идея так понравилась вождю пролетариата, что не прошло и года, а он уже носил свою знаменитую колоду на первом всероссийском субботнике.

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Поработать бесплатно на благо советской родины тогда еще не было обязательным. В 20-е годы – это было делом добровольным. До этого не заставляли, но всячески агитировали.

Начиная с 30-х и вплоть до распада Союза субботники – это уже была штука добровольно-принудительная. Они происходили по месту работы или жительства, люди высаживали цветы в клумбы и подметали тротуары. А дворниками или штукатурами становились инженеры и учителя. Кстати, как раз учителя и были первыми проводниками в мир субботников. Ведь принудительный труд начинался со школьной парты.

Осенью детский труд использовали преимущественно в парках. Главная задача школьников – убрать листья.

Нашей задачей было подметать, а потом сгребать в кучи листья. Потом обязательно подъезжал такой трактор с небольшим прицепом, и мы все листья туда загружали,

– рассказал редактор 24 канала Игорь Чичкань.

То есть детям фактически доверяли работу, которую должны выполнять коммунальщики. Что они делали в этот момент – история умалчивает. О качестве такой уборки нечего было и говорить. Тогда халтурила целая страна, что уж говорить о детях.

"В основном работа была такая-2-3 раза метлой помахаешь и 5 минут играешь в квача", – вспомнил Чичкань.

Как наказывали за пропуск субботника без уважительной причины – смотрите в программе.