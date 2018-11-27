01:07
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Згадати все
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Згадати Все. Суботники і недільники

      Згадати все 10 Читать новость на русском

      Одна справа, коли ти радянський школяр, і навчаєшся шість днів на тиждень. Інша – коли студент. Але зовсім по-іншому сприймаються "суботники", коли ти тяжко працюєш на заводі, а у законний вихідний тебе ще й виганяють попрацювати. Без жодних стимулів. Якщо вже так, то і якість роботи відповідна у суботу, а часом, і в неділю.

      Суботники – винахід більшовицький. За легендою, 1919 року в депо станції Москва – Сортувальна 15 завзятих робочих в суботу після закінчення зміни відремонтували три потяги. За це не вимагали ні копійки. А просто заспівали "Інтернаціонал" і розійшлися як справжнісінькі комуністи. Ідея так сподобалася вождю пролетаріату, що не минуло й року, а він уже носив свою знамениту колоду на першому всеросійському суботнику.

      Читайте також: Згадати Все. Баскетбол як тренд

      Попрацювати задурно на благо радянської вітчизни тоді ще не було справою обов'язковою. У 20-ті роки – це було справою добровільною. До цього не змушували, але всіляко агітували. 

      Починаючи з 30-х і аж до розпаду Союзу суботники – це вже була штука добровільно-примусова. Вони відбувалися за місцем роботи чи проживання, люди висаджували квіти в клумби та замітали тротуари. А двірниками чи штукатурами ставали інженери та вчителі. До речі, якраз вчителі і були першими провідниками у світ суботників. Адже примусова праця починалася зі шкільної парти.

      Восени дитячу працю використовували переважно в парках. Головне завдання школярів – прибрати листя.

      Нашим завданням було підмітати, а потім згрібати в купи листя. Потім обов'язково під'їжджав такий трактор з невеликим причепом, і ми все листя туди завантажували,
      – розповів редактор 24 каналу Ігор Чичкань. 

      Тобто дітям фактично довіряли роботу, яку би мали виконувати комунальники. Що вони робили в цей момент – історія замовчує. Про якість такого прибирання годі було й говорити. Тоді халтурила ціла країна, що вже казати про дітей.

      "В основному робота була така – 2-3 рази мітлою помахаєш і 5 хвилин граєш у квача", – пригадав Чичкань. 

      Як карали за пропуск суботника без поважної причини – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Згадати все СРСР Історія Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 3147
      Головні новини 27 листопада: судилище над українськими моряками в Криму та операція Савченко
      27 листопада , 22:25 Головні новини 27 листопада: судилище над українськими моряками в Криму та операція Савченко
      4915
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      27 листопада , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 203
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1538
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      59329
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук