Вспомнить Все: Необычные имена

Гарибальди Коминтернович и Августина Кукуцаполовна – это не утопическое фантазирование из параллельной реальности, это настоящие имена, предлагаемые советским людям для называния своих детей. Другое дело, что именно такие необычные имена меняли по достижению 16 лет. Но были и уникальные случаи.

У каждой гипотенузы должен быть свой катет – это могло бы стать анекдотом, ибо имя Гипотенуза действительно не предлагали для выбора новорожденным.

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Также был Комбайн, Гранит и даже Бумага (аббревиатура от партийной пирамиды).

В то время у них был такой список имен, утвержденных линией партии. Если родители приходили и сомневались, им этот список предлагали, чтобы они оттуда могли выбрать имя,

– рассказала культоролог Громовица Бердник.

Список этот изобиловал красивыми и не очень именами, и наверняка составляли его несколько групп специалистов. Ученые пролоббировали химико-физическое направление имен. Так, на свет стали рождаться элементы из таблички Менделеева – Иридий, Калий и вовсе радиоактивный мальчик с именем Радий. Электрики своих сыновей могли смело назвать Вольтом и Ампером. Ну а для маленьких мальчиков-младенцев тоже существовало красивое имя – Микрон.

Такое имя как Вилен – это от инициалов вождя в кепке – Владимира Ильича Ленина. Это действительно звучит нормально. Потому, к примеру, та же Даздраперма (да здравствует первое мая), Лелюд – Ленин любит детей, Кукуцаполь в честь хрущевского "Кукуруза — царица полей" или Девил (дитя эпохи В. И. Ленина) – звучат действительно адски.

Владимир Ильич Ленин, в честь которого часто называли детей в Советском Союзе

Что двигало родителями называть своих детей в честь партийных вождей – большой вопрос. Да и действительно ли они хотели? Есть же кумиры с более привычными именами, к примеру, детей называли и как любимых игроков. Звучали те имена, которые и так уже были известны миру. Стиль тех времен взять привычное уху имя, пусть иноязычного происхождения и наложить на него аббревиатуру. К примеру имя нашей известной теннисистки Свитолиной – Элина – греческого происхождения.

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Главное не доходить до абсурда. Потому что от некоторых имен советской эпохи и действительно не знаешь смеяться или плакать, поэтому не зря большинство Даздраперм и Алмазов по достижению совершеннолетия просто меняли имена. Потому что когда ты так отличаешься – то постоянно объяснять почему тебя так назвали может очень утомлять.

В желании красиво и необычно назвать своего ребенка родители обращались даже к летописям. Встретить кого-то с таким же именем – шансы мизерные. А иногда так хотелось не быть уникальным.