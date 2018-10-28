Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы

Бытует мнение, что учителя иностранного языка, даже не зная того, присоединились к развалу Союза. Все из-за привлечения школьников, а порой даже студентов к клубам интернациональной дружбы. Переписка с ровесниками других национальностей могла продолжаться несколько лет. Между строками советские пионеры впервые узнавали, что мир может быть другой, чем их действительность.

Чтобы подружиться с иностранными пионерами следовало по крайней мере знать об их существовании. А увидеть иностранных гостей можно было разве что в пионерском лагере номер один – "Артеке".

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В других, менее крутых лагерях тоже знакомились со сверстниками других национальностей. Но это свои – союзные, интерес сразу угасал. Интересными были те, кто жил за железным занавесом. Где-то в таинственной Европе, на Кубе, в далекой Азии и даже в ненавистной капиталистической Америке.

У нас в школе было такое. Пришла учительница английского языка и говорит: "будем посвящать урок Кубе". При чем здесь английский – непонятно. Учительница принесла письмо от кубинских сверстников, надо было им что-то отписать, мы торжественно зачитывали это письмо,

– сказал информационный директор 24 канала Анатолий Яворский.

Шанс увидеть кубинского да и любого другого зарубежного ребенка тогда приравнивался где-то к возможности выехать за границу. Были соответствующие клубы интернациональной дружбы. По сути, общество переписок со сверстниками из-за рубежа.



Клуб интернациональной дружбы

Как же выглядели сами клубы интернациональной дружбы? На самом деле ничего особенного, просто комнатка в доме пионеров или даже институте, где делились впечатлениями от полученных писем и при необходимости писали на новые адреса. На стенах висели фотографии различных пионеров. Реальные люди, с которыми члены этого клуба переписывались. И вьетнамцы были, и поляки, и даже один американец.

О чем писали красивым девочкам и мальчикам за границу? Какую информацию получали оттуда? Эта тема интересна не только нам. Интерес к детскому общению проявляли и спецслужбы. Вдруг ты случайно в письме разболтаешь, что твой отец слушает радио "Голос Америки"?

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Даже в теме переписки – не без политики. Одна из самых красивых пиар-кампаний в СССР тоже связана с письмами. Как-то маленькая американка Саманта Смит написала самому генсеку Советского Союза Юриб Андропову с наивным детским вопросом. А вы действительно собираетесь использовать против нас ядерное оружие?

Только из-за настойчивости самой Саманты и посредничества советского посла в США американке удалось таки получить письменный ответ. Ее заверили – СССР мирная страна, а саму Саманту даже пригласили в гости в Советский Союз.



Саманта Смит приехала в Советский Союз

В письмах обычных детей друг к другу политики, конечно, не было, но и их тщательно перечитывали. Но даже переписка на будничные темы открывала глаза советским школьникам – там совсем другой мир. И некоторые открытия из писем могли вызвать даже массовый бунт среди советских школьников. Стало понятно, что мир здесь и там безумно отличается.

Письмо из-за границы, его ждали как на дефицитные товары в магазинах. А у почтового ящика буквально устраивали дежурства.

Это (переписка – 24) шикарный процесс. Когда ты открываешь письмо, а там вкладки, открытки – это очень приятно. Придавало сил к общению,

– ответил Анатолий Яворский.

Лучшим подарком в письме конечно была бы жвачка, но наши почему-то не просили, а их, возможно, просто не догадывались, в каком почете здесь жевательная резинка.

Переписка перестала быть интересной с возрастом. Появились новые интересы. И времена менялись. Большинство контактов рассыпались вместе с Советским Союзом. И только много лет спустя, друзья по переписке время снова находятся. Теперь – через интернет.

Больше о переписке с иностранцами в СССР – смотрите в программе.