13:15
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы

      Вспомнить все 21 Читати новину українською

      Бытует мнение, что учителя иностранного языка, даже не зная того, присоединились к развалу Союза. Все из-за привлечения школьников, а порой даже студентов к клубам интернациональной дружбы. Переписка с ровесниками других национальностей могла продолжаться несколько лет. Между строками советские пионеры впервые узнавали, что мир может быть другой, чем их действительность.

      Чтобы подружиться с иностранными пионерами следовало по крайней мере знать об их существовании. А увидеть иностранных гостей можно было разве что в пионерском лагере номер один – "Артеке".

      Читайте также: Вспомнить Все. Советская женщина

      В других, менее крутых лагерях тоже знакомились со сверстниками других национальностей. Но это свои – союзные, интерес сразу угасал. Интересными были те, кто жил за железным занавесом. Где-то в таинственной Европе, на Кубе, в далекой Азии и даже в ненавистной капиталистической Америке.

      У нас в школе было такое. Пришла учительница английского языка и говорит: "будем посвящать урок Кубе". При чем здесь английский – непонятно. Учительница принесла письмо от кубинских сверстников, надо было им что-то отписать, мы торжественно зачитывали это письмо,
      – сказал информационный директор 24 канала Анатолий Яворский.

      Шанс увидеть кубинского да и любого другого зарубежного ребенка тогда приравнивался где-то к возможности выехать за границу. Были соответствующие клубы интернациональной дружбы. По сути, общество переписок со сверстниками из-за рубежа.

      Клуб інтернаціональної дружби
      Клуб интернациональной дружбы

      Как же выглядели сами клубы интернациональной дружбы? На самом деле ничего особенного, просто комнатка в доме пионеров или даже институте, где делились впечатлениями от полученных писем и при необходимости писали на новые адреса. На стенах висели фотографии различных пионеров. Реальные люди, с которыми члены этого клуба переписывались. И вьетнамцы были, и поляки, и даже один американец.

      О чем писали красивым девочкам и мальчикам за границу? Какую информацию получали оттуда? Эта тема интересна не только нам. Интерес к детскому общению проявляли и спецслужбы. Вдруг ты случайно в письме разболтаешь, что твой отец слушает радио "Голос Америки"?

      Читайте также: Вспомнить Все. Государственные награды и не только

      Даже в теме переписки – не без политики. Одна из самых красивых пиар-кампаний в СССР тоже связана с письмами. Как-то маленькая американка Саманта Смит написала самому генсеку Советского Союза Юриб Андропову с наивным детским вопросом. А вы действительно собираетесь использовать против нас ядерное оружие?

      Только из-за настойчивости самой Саманты и посредничества советского посла в США американке удалось таки получить письменный ответ. Ее заверили – СССР мирная страна, а саму Саманту даже пригласили в гости в Советский Союз.

      Саманта Сміт приїхала до Радянського Союзу
      Саманта Смит приехала в Советский Союз

      В письмах обычных детей друг к другу политики, конечно, не было, но и их тщательно перечитывали. Но даже переписка на будничные темы открывала глаза советским школьникам – там совсем другой мир. И некоторые открытия из писем могли вызвать даже массовый бунт среди советских школьников. Стало понятно, что мир здесь и там безумно отличается.

      Письмо из-за границы, его ждали как на дефицитные товары в магазинах. А у почтового ящика буквально устраивали дежурства.

      Это (переписка – 24) шикарный процесс. Когда ты открываешь письмо, а там вкладки, открытки – это очень приятно. Придавало сил к общению,
      – ответил Анатолий Яворский.

      Лучшим подарком в письме конечно была бы жвачка, но наши почему-то не просили, а их, возможно, просто не догадывались, в каком почете здесь жевательная резинка.

      Переписка перестала быть интересной с возрастом. Появились новые интересы. И времена менялись. Большинство контактов рассыпались вместе с Советским Союзом. И только много лет спустя, друзья по переписке время снова находятся. Теперь – через интернет.

      Больше о переписке с иностранцами в СССР – смотрите в программе.

      Теги: СССР История Новости США Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Холодний душ для киян: як людей змусили заплатити за відсутність гарячої води
      сегодня , 13:00 Холодний душ для киян: як людей змусили заплатити за відсутність гарячої води
      Тетяна Мартинюк
      Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно
      сегодня , 12:04 Кровавая стрельба в синагоге в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Провал на провале: кошмар ГРУ пущен в "свободное плаванье"
      сегодня , 12:00 Провал на провале: кошмар ГРУ пущен в "свободное плаванье"
      Злой Одессит
      Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      сегодня , 11:07 Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      Анна Косинська 12 2771
      Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      сегодня , 08:40 Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук