Вспомнить Все. Советская женщина

Приготовить кого в детсад или школу, а кого на работу, а потом постирать, приготовить, убрать, самой принарядиться – и самой бежать на работу. Там улететь в космос или провести сборы на заводе. Потом еще забежать в магазин – "достать, что выбросили". И это лишь кроха обязательств, которые выполняла "советская женщина".

Почти 60 лет назад весь мир впервые увидел, кто такая первая леди СССР.

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На контрасте с изящной и элегантной Жаклин Кеннеди и Нина Хрущева выглядела простовато и по-пролетарски мощно. Для западного мира это был образ типичной советской женщины.



Жаклин Кеннеди (слева) и Нина Хрущева (посередине справа)

Но образ искусной домохозяйки и заботливой матери стал образцовым не сразу. После переворота 1917-го года большевики объявили, что мужчины и женщины имеют равные права. Женщине разрешили сохранять девичью фамилию при женитьбе, дали право на аборт и упростили процесс развода. Но теперь она была обязана работать. И не на кухне, а за заводским станком. Иначе – уголовная ответственность.

Впоследствии этот проект уже существенно скорректировали. И уж если смотреть на 2-ю половину тридцатых, то акценты смещаются от женщины-работницы, от женщины-коммунистки, участницы общественного политического жизни в первую очередь к ее семейным ролям,

– сказала доктор исторических наук Оксана Кись.

В середине тридцатых прекращают продавать контрацептивы, запрещают аборты и усложняют процесс развода. С тех пор женщина для государства становится эдаким конвейером по производству детей – будущих воинов красной армии. А роды и материнство перестают быть личным делом. Женщину изолировали даже от отца ее ребенка. Помахать ручкой через окно роддома – классический советский мем.

Женщина становится универсальным солдатом: с одной стороны – официальная работа, с другой – ведение домашнего хозяйства, которое за труд никто не считал.



Женщины работали за станками, как и мужчины

Кстати, вы знаете, почему отпуск до сих пор называют декретным? В 1917 году приняли декрет "О пособии по беременности и родам". Отсюда и такое название. Женщины имели право не работать 2 месяца до родов и 2 – после. Замужнюю женщину, которая сознательно не беременела, осуждали. А ту, которая не могла иметь детей по состоянию здоровья, жалели. В конце концов, сейчас ничего не изменилось.

Равноправие женщин и мужчин существовало лишь на бумаге. О каком равенстве в правах можно говорить, если даже женщина за рулем воспринималась, как нечто чрезвычайное и практически невозможно. Успешная независимая женщина, которая управляет не только автомобилем, а целым комбинатом.



Женщинам разрешалось управлять автомобилем

Как правильно вести хозяйство, встречать мужа с работы и воспитывать детей, советским женщинам доносили с помощью специальных книг. Но самой большой добродетелью считалось все-таки умение готовить – все же знают о пути к сердцу мужчины. Здесь пригодилась книга "о вкусной и здоровой пище".

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Для женщин издавали специальные журналы – "Работница", "Крестьянка", "Советская женщина". Там пропагандировали идеальный образ, оторванный от реальности. Однако на самом деле успешная карьеристка не могла быть одновременно идеальной хозяйкой. Советская женщина не имела равноправия ни в социуме, ни в семье. Исключения, конечно, были. Но они лишь подтверждали правило.

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