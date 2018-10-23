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      Згадати Все. Радянська жінка

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      Приготувати кого в дитсадок чи школу, а кого на роботу, а потім випрати, наготувати, поприбирати, самій причепуритися – й самій бігти на роботу. Там полетіти в космос чи провести збори на заводі. Потім ще забігти в магазин – "дістати, що викинули". І це лише крихта зобов’язань, які виконувала "радянська жінка".

      Майже 60 років тому весь світ уперше побачив, хто така перша леді СРСР.

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      На контрасті з витонченою та елегантною Жаклін Кеннеді Ніна Хрущова виглядала простувато і по-пролетарськи потужно. Для західного світу це був образ типової радянської жінки.

      Жаклін Кеннеді (посередині ліворуч) та Ніна Хрущова (посередині праворуч)
      Жаклін Кеннеді (посередині ліворуч) та Ніна Хрущова (посередині праворуч)

      Але образ вправної домогосподарки і турботливої матері став взірцевим не одразу. Після перевороту 1917-го року більшовики оголосили, що чоловіки та жінки мають рівні права. Жінці дозволили зберігати дівоче прізвище при одруженні, дали право на аборт і спростили процес розлучення. Але тепер вона була зобов’язана працювати. І не на кухні, а за заводським станком. Інакше – кримінальна відповідальність.

      Згодом цей проект уже суттєво скоригували. І вже якщо дивитись на 2-гу половину тридцятих, то акценти зміщуються від жінки-робітниці, від жінки-комуністки, учасниці громадського політичного життя до в першу чергу її родинних ролей,
      – сказала докторка історичних наук Оксана Кісь.

      В середині тридцятих припиняють продавати контрацептиви, забороняють аборти і ускладнюють процес розлучення. Відтоді жінка для держави стає таким собі конвеєром із виробництва дітей – майбутніх воїнів червоної армії. А пологи і материнство перестають бути особистою справою. Жінку ізолювали навіть від батька її дитини. Помахати ручкою через вікно пологового будинку – класичний радянський мем.

      Жінка стає універсальним солдатом: з одного боку – офіційна робота, з іншого – ведення домашнього господарства, яке за працю ніхто не вважав.

      Жінки працювали за станками, як і чоловіки
      Жінки працювали за станками, як і чоловіки

      До речі, ви знаєте, чому відпустку досі називають декретною? В 1917 році ухвалили декрет "Про допомогу з вагітності і пологів". Звідси – й така назва. Жінки мали право не працювати 2 місяці до пологів, і 2 – після. Одружену жінку, яка свідомо не вагітніла, засуджували. А ту, яка не могла мати дітей через стан здоров’я, шкодували. Зрештою, нині нічого не змінилось.

      Рівноправність жінок і чоловіків існувала лише на папері. Про яку рівність у правах можна говорити, якщо навіть жінка за кермом сприймалась, як щось надзвичайне і практично неможливе. Успішна незалежна жінка, яка керує не лише автівкою, а цілим комбінатом.

      Жінкам дозволялося керувати автомобілем
      Жінкам дозволялося керувати автомобілем

      Як правильно вести господарство, зустрічати чоловіка з роботи і виховувати дітей, радянським жінкам доносили за допомогою спеціальних книжок. Але найбільшою чеснотою вважалося все-таки вміння готувати – всі ж знають про шлях до серця чоловіка. Тут у нагоді ставала книга "Про смачну та здорову їжу".

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      Для жінок видавали спеціальні журнали – "Работніца", "Крестьянка", "Радянська жінка". Там пропагували ідеальний образ, відірваний від реальності. Проте насправді успішна кар’єристка не могла бути одночасно ідеальною господинею. Радянська жінка не мала рівноправ’я ні в соціумі, ні в сім’ї. Винятки, звичайно, були. Але вони лише підтверджували правило.

      Більше про радянських жінок – дивіться у програмі.

      Теги: СРСР Згадати все
      Джерело: 24 канал
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