Згадати Все. Радянська жінка

Приготувати кого в дитсадок чи школу, а кого на роботу, а потім випрати, наготувати, поприбирати, самій причепуритися – й самій бігти на роботу. Там полетіти в космос чи провести збори на заводі. Потім ще забігти в магазин – "дістати, що викинули". І це лише крихта зобов’язань, які виконувала "радянська жінка".

Майже 60 років тому весь світ уперше побачив, хто така перша леді СРСР.

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На контрасті з витонченою та елегантною Жаклін Кеннеді Ніна Хрущова виглядала простувато і по-пролетарськи потужно. Для західного світу це був образ типової радянської жінки.



Жаклін Кеннеді (посередині ліворуч) та Ніна Хрущова (посередині праворуч)

Але образ вправної домогосподарки і турботливої матері став взірцевим не одразу. Після перевороту 1917-го року більшовики оголосили, що чоловіки та жінки мають рівні права. Жінці дозволили зберігати дівоче прізвище при одруженні, дали право на аборт і спростили процес розлучення. Але тепер вона була зобов’язана працювати. І не на кухні, а за заводським станком. Інакше – кримінальна відповідальність.

Згодом цей проект уже суттєво скоригували. І вже якщо дивитись на 2-гу половину тридцятих, то акценти зміщуються від жінки-робітниці, від жінки-комуністки, учасниці громадського політичного життя до в першу чергу її родинних ролей,

– сказала докторка історичних наук Оксана Кісь.

В середині тридцятих припиняють продавати контрацептиви, забороняють аборти і ускладнюють процес розлучення. Відтоді жінка для держави стає таким собі конвеєром із виробництва дітей – майбутніх воїнів червоної армії. А пологи і материнство перестають бути особистою справою. Жінку ізолювали навіть від батька її дитини. Помахати ручкою через вікно пологового будинку – класичний радянський мем.

Жінка стає універсальним солдатом: з одного боку – офіційна робота, з іншого – ведення домашнього господарства, яке за працю ніхто не вважав.



Жінки працювали за станками, як і чоловіки

До речі, ви знаєте, чому відпустку досі називають декретною? В 1917 році ухвалили декрет "Про допомогу з вагітності і пологів". Звідси – й така назва. Жінки мали право не працювати 2 місяці до пологів, і 2 – після. Одружену жінку, яка свідомо не вагітніла, засуджували. А ту, яка не могла мати дітей через стан здоров’я, шкодували. Зрештою, нині нічого не змінилось.

Рівноправність жінок і чоловіків існувала лише на папері. Про яку рівність у правах можна говорити, якщо навіть жінка за кермом сприймалась, як щось надзвичайне і практично неможливе. Успішна незалежна жінка, яка керує не лише автівкою, а цілим комбінатом.



Жінкам дозволялося керувати автомобілем

Як правильно вести господарство, зустрічати чоловіка з роботи і виховувати дітей, радянським жінкам доносили за допомогою спеціальних книжок. Але найбільшою чеснотою вважалося все-таки вміння готувати – всі ж знають про шлях до серця чоловіка. Тут у нагоді ставала книга "Про смачну та здорову їжу".

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Для жінок видавали спеціальні журнали – "Работніца", "Крестьянка", "Радянська жінка". Там пропагували ідеальний образ, відірваний від реальності. Проте насправді успішна кар’єристка не могла бути одночасно ідеальною господинею. Радянська жінка не мала рівноправ’я ні в соціумі, ні в сім’ї. Винятки, звичайно, були. Але вони лише підтверджували правило.

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