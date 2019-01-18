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      Згадати Все: Незвичні імена

      Згадати все 65 Читать новость на русском

      Гарібальді Комінтернович та Августина Кукуцаполівна – це не утопічне фантазування із паралельної реальності, це справжні імена, пропоновані радянським людям для називання своїх дітей. Інша справа, що саме такі незвичні імена змінювали по досягненню 16 років. Але були й унікальні випадки.

      У кожної гіпотенузи має бути свій катет – це могло б стати анекдотом, бо ім'я Гіпотенуза справді пропонували для вибору новонародженим. 

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      Також був Комбайн, Граніт та навіть Папір (абревіатура від партійної піраміди).

      У той час у них був такий список імен, затверджених лінією партії. Якщо батьки приходили і вагались, їм цей список пропонували, щоб вони звідти могли вибрати ім’я,
      – розповіла культорологиня Громовиця Бердник.

      Список цей ряснів красивими й не дуже іменами і напевно складали його кілька груп спеціалістів. Науковці пролобіювали хіміко-фізичний напрям імен. Так, на світ стали народжуватися елементи з таблички Менделєєва – Іридій, Калій і зовсім радіоактивний хлопчик з іменем Радій. Електрики своїх синів могли сміливо назвати Вольтом і Ампером. Ну а для дрібненьких хлопчиків-немовлят теж існувало красиве ім'я – Мікрон.

      Таке ім'я як Вілен – це від ініціалів вождя у кепці – Володимира Ілліча Леніна. Це і справді звучить нормально. Бо, приміром, та ж Даздраперма (да здравствует первое мая), Лелюд – Ленін любить дітей, Кукуцаполь в честь хрущовського "Кукуруза — царица полей" чи Девіл (дитя епохи В. І. Леніна) – звучать і справді пекельно.

      Володимир Ілліч Ленін, в честь якого часто називали дітей у Радянському Союзі
      Володимир Ілліч Ленін, в честь якого часто називали дітей у Радянському Союзі

      Що керувало батьками називати своїх дітей в честь партійних вождів – велике запитання. Та й чи справді вони хотіли? Є ж кумири з більш звичними іменами, до прикладу дітей називали і улюбленими гравцями. Звучали ті імена, які й так вже були відомі світу. Стиль тих часів взяти звичне вуху ім'я, нехай іншомовного походження і накласти на нього абревіатуру. Приміром ім'я нашої відомої тенісистки Світоліної – Еліна – грецького походження.

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      Головне не доходити до абсурду. Бо від деяких імен радянської епохи і справді не знаєш чи сміятись чи плакати, тож не дарма більшість Даздраперм і Алмазів по досягненню повноліття просто міняли імена. Бо коли ти аж так вирізняєшся – то постійно пояснювати чому тебе так назвали може дуже втомлювати.

      У бажанні красиво і незвично назвати свою дитину батьки часом зверталися навіть до літописів. Зустріти когось з таким же іменем – шанси мізерні. А інколи так хотілося не бути унікальним.

      Теги: Згадати все Історія СРСР Ленін
      Джерело: 24 канал
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