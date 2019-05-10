Вспомнить Все: Мозаики ХХ века

"Совок" или настоящие произведения искусства? Ответить на этот вопрос можно лишь поняв, сколько усилий и какие образы вкладывали художники в эти монументальные картины под открытым небом.

Современная история украинских мозаик началась в 1955 году. Новоиспеченный руководитель Кремля Никита Хрущев рассеивал все, что связано с культом Сталина. Добрались и до искусства и архитектуры с его "излишками". Хрущев взялся менять облик городов, в том числе и украинских.

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Серпы и молоты, Ленины, Советские флаги должны стать популярной темой советского монументального искусства. Однако среди украинских художников это считалось только халтурой, на которой можно было немного заработать.

Если это детский сад, то на нем какие-то дети. Если школа, то это какие-то книги, линейки, циркули. То есть простые ассоциативные образы. Дом культуры – музыкальные инструменты, танец,

– вспомнила искусствовед Евгения Моляр.

Художники искали стены и темы, где можно было бы создать что-то уникальное. И вот в 60-х годах в Киеве нашлось место, где такая мозаика родилась. Мозаика в Украине стала настоящим искусством. Каждый новый узор был уникальным, а сюжеты все более символическими. К примеру, мозаика на стене Киевского института ядерных исследований.



Институт ядерных исследований

Мозаика "Кузнецы современности" символизирует работу ученых над тайнами атомного ядра. Художники ее создавали два года. Она стала одной из самых масштабных мозаичных панно в Киеве. Неудивительно, почему заводы и предприятия стояли в очереди, чтобы украсить свои стены и проходные. Не отстали от них и прогрессивные села и города.

Это, пожалуй, одно из самых ярких панно в Киеве. Туда даже иностранные туристы приезжают,

– отметил фотограф Евгений Никифоров.

Мозаика становилась настолько популярной, что до сих невозможно назвать реальное количество сделанных узоров. Художники искали новые темы, трансформировали техники. По мозаиками можно изучать представление о мире того времени.



Институт низких температур в Харькове

Были и разные методы создания мозаики. Но настоящие шедевры делали прямым набором. Когда художник по одной смальтинке выкладывает всю мозаику.



Национальный институт рака в Киеве

"Очень показательными примерами являются работы, созданные Иваном Литовченко в Припяти. Это пять достаточно крупных панно, которые он создавал почти 10 лет. Он работал в основном сам", – рассказал Никифоров.

Смотрите фото работ Ивана Литовченко:

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