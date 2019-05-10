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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття

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      "Совок" чи справжні твори мистецтва? Відповісти на це питання можна лиш зрозумівши, скільки зусиль та які образи вкладали художники у ці монументальні картини під відкритим небом.

      Сучасна історія українських мозаїк почалася у 1955 році. Новоспечений керманич Кремля Микита Хрущов розвіював усе, що пов'язано з культом Сталіна. Добралися й мистецтва та архітектури з його "надлишками". Хрущов узявся змінювати обличчя міст, зокрема, й українських.

      Як в СРСР дивились футбол? Дивіться випуск "Згадати Все" про футбольних вболівальників

      Серпи та молоти, Леніни, Радянські прапори мали б стати найпопулярнішою темою радянського монументального мистецтва. Проте серед українських художників це вважалося лише халтурою, на якій можна було трохи заробити.

      Якщо це дитячий садочок, то на ньому якісь дітки. Якщо школа, то це якісь книжки, лінійки, циркулі. Тобто прості асоціативні образи. Будинок культури – музичні інструменти, танок,
      – пригадала мистецтвознавиця Євгенія Моляр.

      Митці шукали стіни та теми, де можна було б створити щось унікальне. І ось в 60-х роках в Києві знайшлося місце, де така мозаїка народилася. Мозаїка в Україні стала справжнім мистецтвом. Кожен новий візерунок був унікальним, а сюжети все більш символічними. До прикладу, мозаїка на стіні Київського інституту ядерних досліджень.

      Інститут ядерних досліджень
      Інститут ядерних досліджень

      Мозаїка "Ковалі сучасності" символізує роботу вчених над таємницями атомного ядра. Художники її створювали два роки. Вона стала однією з наймасштабніших мозаїчних панно в Києві. Не дивно, чому заводи та підприємства стояли в черзі, щоб прикрасити свої стіни та прохідні. Не відстали від них прогресивні села та містечка.

      Це, мабуть, одна з найяскравіших панно в Києві. Туди навіть іноземні туристи приїжджають,
      – наголосив фотограф Євген Нікіфоров.

      Мозаїка ставала настільки популярною, що до сьогодні неможливо назвати реальну кількість зроблених візерунків. Художники шукали нові теми, трансформували техніки. За мозаїками можна вивчати уявлення про світ того часу.


      Інститут низьких температур у Харкові

      Були й різні методи створення мозаїки. Але справжні шедеври робили прямим набором. Коли художник по одній смальтинці викладає всю мозаїку.

      мозаїка
      Національний інститут раку у Києві

      "Дуже показовими прикладами є роботи створені Іваном Литовченком у Прип'яті. Це п'ять досить великих панно, які він створював майже 10 років. Він працював в основному сам", – розповів Нікіфоров.

      Дивіться фото робіт Івана Литовченка:

      Про вражаючі роботи українських художників – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини культури Історія СРСР Згадати все Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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