00:13
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Вспомнить Все. Советская гигиена

      Вспомнить все 75 Читати новину українською

      Первый человек полетел в космос в 1961 году, однако, на Земле, в Союзе, в то время люди часто не имели ни водопровода, ни шампуня, ни туалетной бумаги. А до 50-х годов рядом с людьми массово жили вши. О некоторых средствах индивидуальной гигиены советские люди узнали только в конце распада Советского Союза.

      Вокруг вопроса гигиены есть много патриотических мифов, согласно которым якобы украинцы были очень опрятными: беленькие хаты и вишневые сады. Но про туалеты за домиками и в садиках никто почему-то не говорит.

      Читайте также: Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе

      В музеях народной архитектуры и быта туалетов нет, а к концу 19-го века понятия "гигиена" не существовало вообще. До этого люди верили в то, что болезни бывают от грехов и неправильной жизни. Однако даже сегодня есть много тех, кто в это верит.

      В конце 19-го века в Европе, в том числе на территории современной Украины, происходит так называемая гигиеническая революция. Тогда ученые выяснили, что болезни вызывают бактерии и микробы. Поэтому надо менять постель, нижнее белье, ухаживать за телом и волосами. После того в городах появляются водопроводы, канализации, системы очистки воды и вообще представления о гигиене. Но прежде, чем привычные нам ныне гигиенические процедуры стали нормой, им пришлось пройти тернистый путь длиной в полвека.

      Украинские гигиенисты тогда, в 20-30-х годах, шутили, что вообще многие люди моются только два раза в жизни – после рождения и после смерти. Чистить зубы утром и вечером? Такое невозможно было себе представить. Во-первых, зачем? А во-вторых, чем? Зубы, конечно, никто не чистил. В лучшем случае содой чистили, если куда-то шли,
      – вспомнил переводчик Олекса Негребецкий.

      Однако впоследствии в Советском Союзе специально создали орган – Санпросвет. Он отвечал за то, как правильно чистить зубы и подстригать ногти. Это была агитационная структура, которая должна была распространять информацию о гигиене среди людей, которые слабо верили в нее.

      Правду-матку в массы несли с помощью плакатов, спектаклей и мультфильмов. Нет, люди-то, может, и рады были хорошо пахнуть и мыться каждый день. Вопрос – где? Часто даже в больших городах единственным источником воды была колонка во дворе. А деревянный туалет – норма аж до 60-х. Туалеты даже в 40-х, 50-х и вплоть до 60-х годов преимущественно находились во дворах домов. Это были такие небольшие кабины, на которых было на писано "Только для жителей дома". Жителей было много, а домов мало. Несколько квадратных метров на человека – никакой гигиеной здесь, конечно, и не пахло.

      Где приходилось мыться украинцам – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Гигиена История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 4 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук