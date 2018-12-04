Вспомнить Все. Советская гигиена

Первый человек полетел в космос в 1961 году, однако, на Земле, в Союзе, в то время люди часто не имели ни водопровода, ни шампуня, ни туалетной бумаги. А до 50-х годов рядом с людьми массово жили вши. О некоторых средствах индивидуальной гигиены советские люди узнали только в конце распада Советского Союза.

Вокруг вопроса гигиены есть много патриотических мифов, согласно которым якобы украинцы были очень опрятными: беленькие хаты и вишневые сады. Но про туалеты за домиками и в садиках никто почему-то не говорит.

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В музеях народной архитектуры и быта туалетов нет, а к концу 19-го века понятия "гигиена" не существовало вообще. До этого люди верили в то, что болезни бывают от грехов и неправильной жизни. Однако даже сегодня есть много тех, кто в это верит.

В конце 19-го века в Европе, в том числе на территории современной Украины, происходит так называемая гигиеническая революция. Тогда ученые выяснили, что болезни вызывают бактерии и микробы. Поэтому надо менять постель, нижнее белье, ухаживать за телом и волосами. После того в городах появляются водопроводы, канализации, системы очистки воды и вообще представления о гигиене. Но прежде, чем привычные нам ныне гигиенические процедуры стали нормой, им пришлось пройти тернистый путь длиной в полвека.

Украинские гигиенисты тогда, в 20-30-х годах, шутили, что вообще многие люди моются только два раза в жизни – после рождения и после смерти. Чистить зубы утром и вечером? Такое невозможно было себе представить. Во-первых, зачем? А во-вторых, чем? Зубы, конечно, никто не чистил. В лучшем случае содой чистили, если куда-то шли,

– вспомнил переводчик Олекса Негребецкий.

Однако впоследствии в Советском Союзе специально создали орган – Санпросвет. Он отвечал за то, как правильно чистить зубы и подстригать ногти. Это была агитационная структура, которая должна была распространять информацию о гигиене среди людей, которые слабо верили в нее.

Правду-матку в массы несли с помощью плакатов, спектаклей и мультфильмов. Нет, люди-то, может, и рады были хорошо пахнуть и мыться каждый день. Вопрос – где? Часто даже в больших городах единственным источником воды была колонка во дворе. А деревянный туалет – норма аж до 60-х. Туалеты даже в 40-х, 50-х и вплоть до 60-х годов преимущественно находились во дворах домов. Это были такие небольшие кабины, на которых было на писано "Только для жителей дома". Жителей было много, а домов мало. Несколько квадратных метров на человека – никакой гигиеной здесь, конечно, и не пахло.

Где приходилось мыться украинцам – смотрите в программе.